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Yerel Şarkıcı Ferman Toprak'la ilgili darp iddiası! Lüks villasının tadilatını yapan işçiler şikayetçi oldu: Canımızı zor kurtardık
Yerel

Şarkıcı Ferman Toprak'la ilgili darp iddiası! Lüks villasının tadilatını yapan işçiler şikayetçi oldu: Canımızı zor kurtardık

Yeniakit Publisher
2024-01-05 07:32:00 -
Şarkıcı Ferman Toprak'la ilgili darp iddiası! Lüks villasının tadilatını yapan işçiler şikayetçi oldu: Canımızı zor kurtardık

'Hayatı Tespih Yapmışım' isimli şarkısıyla ünlenen şarkıcı Ferman Toprak'ın 5 katlı lüks villasının tadilatını yapan işçileri sopa ve silah kabzasıyla darp ettiği iddia edildi. Toprak'ın polis tarafından gözaltına alındığı belirtilirken, olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan işçiler de yaşadıkları kabus dolu anları anlattı. Bir işçi " Silahın kabzasıyla vurdu. Canımızı zor kurtardık" dedi.

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak Beykoz'da 5 katlı lüks villasının tadilatında çalışan işçileri darbetmekle suçlanıyor. Show TV Ana Haber'de yer alan habere göre, Toprak lüks villasının yenilenmesi için işçilerle 1,5 milyon TL maliyet üzerinde anlaşma sağladı.

Ancak iddiaya göre parayı fazla bulan Toprak daha sonra villaya gelerek işçilere 1,5 milyon lira yerine 800 bin lira ödeme yapacağını söyledi. Çıkan tartışmanın ardından Toprak ve yanındakilerin işçilere sopa ve yumruklarla saldırdığı öne sürüldü.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Saldırıya uğradığını belirten emekçilerden bir tanesi "Yanındakiler arabayla inip silah çekti. Toprak da silahın kabzasıyla vurdu." dedi. Başka bir işçi ise "Silahını çekmişsen vur o zaman dedim. Silahın kabzasıyla vurdu. Canımızı zor kurtardık. Arkadaşımı da dövdü" şeklinde konuştu.

Saldırıya uğrayan işçiler durumu polise bildirdi ve şikayetçi oldu. İşçiler hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri Ferman Toprak'ı gözaltına aldı.
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