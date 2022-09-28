Şarkıcı Emrah’a reddettiği oğlundan tokat gibi hareket!

Hem oyuncu hem de şarkıcı olan Emrah, TikTok'tan yeni şarkısının tanıtımını yayınladı. Emrah'a ilk destek evlatlıktan reddettiği oğlu Tayfun Erdoğan'dan geldi. Tayfun Erdoğan, "Her ne olursa olsun başarılarının devamını diliyorum baba…" ifadelerini kullandı.

Akşam’a göre; son olarak Aşk ve Mavi dizisiyle izleyici karşısına çıkmış olan şarkıcı ve oyuncu Emrah, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Eşi ile boşanacağı yönünde çıkan haberlerle uzunca bir süre konuşulan ünlü şarkıcı Emrah, son hamlesi ile adından söz ettirdi.

Emrah TikTok'a girdi ve yeni şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu. Yeni şarkısını paylaşan Emrah'a ilk destek evlatlıktan reddettiği oğlu Tayfun Erdoğan'dan geldi. Tayfun Erdoğan, "Her ne olursa olsun başarılarının devamını diliyorum baba... Ben yine gurur duymaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.



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