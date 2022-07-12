Şarkıcı Ceylan'dan acı haber! Alişan duyurdu

Şarkıcı Ceylan'ın ablası Nalan Avcı hayatını kaybetti. Kötü haberi ünlü türkücü Alişan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Küçük Ceylan olarak tanınan Ceylan Avcı'yı kahreden haber geldi. İkiz ablalarından biri olan Nalan Avcı hayatını kaybetti. Ünlü türkücü Alişan, üzücü haberi Instagram hesabından "Allah sabırlar versin Ceylan'ım" notuyla duyurdu.

Alişan kötü haberi verirken 48 yaşında vefat eden Nalan Avcı ile ilgili şu sözlere de yer verdi: "Mekanı cennet olsun inşallah... Ceylan'ımın ablası Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu.. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."