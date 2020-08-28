Şarj edilebilen maske geliştirildi

Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, klasik maskelere alternatif olarak giyilebilir 'PuriCare' isimli yeni nesil bir maske geliştirdi. Ancak geliştirilen yeni maskenin koronavirüse karşı koruma sağlayıp sağlamadığına ilişkin şirket tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Yapılan açıklamada, LG PuriCare Giyilebilir Hava Temizleyici olarak adlandırılan yeni maskenin, içerisinde pille çalışan fanlara ve bir çift değiştirilebilir hava temizleyici filtreye sahip olduğu, cihazın içindeki sensörler ile birlikte nefes alışverişinin takip edilebildiği aktarıldı. Ancak koronavirüs salgınına karşı koruma sağlayıp sağlamadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni maskenin, ilerleyen zamanlarda satışa sunulması bekleniyor.