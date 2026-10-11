Sarıyer’de feci kaza! Otomobil ile taksi alev topuna döndü

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu. TEM Otoyolu’nda çarpışan otomobil ile taksi, kazanın hemen ardından alev aldı.

Çarpışmanın ardından alevler yükseldi

Olay, akşam saatlerinde TEM Otoyolu’nun Sarıyer mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Maslak istikametinde ilerleyen otomobil ile taksi henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından araçlardan alevler yükselmeye başladı. Yangının hızla büyümesi üzerine otomobil ve takside bulunan sürücüler ile yolcular araçlardan çıkarak bölgeden uzaklaştı.

Araçlardan patlama sesleri geldi

Kısa süre içerisinde iki aracı da tamamen saran alevler otoyolda paniğe neden oldu. Yangın sırasında araçlarda zaman zaman patlamalar meydana gelirken yükselen alevler çevredeki sürücüler tarafından da görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İki araç da kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürülen otomobil ile taksinin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Kaza ve ardından yaşanan yangın nedeniyle TEM Otoyolu’nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Yaşanan korku dolu anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.