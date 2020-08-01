  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sarıyer'de trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 18:32:39 -
Sarıyer'de trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 48 R 6123 plakalı otomobil, Hacıosman Bayırı Tarabya Kavşağı alt geçidinde arızalandı. Bunun üzerine sürücü, otomobili yolun kenarına çekti.

Bu sırada yoldan geçen Uğur T'nin kullandığı 06 AFB 411 plakalı araç, arızalı otomobile çarparak savruldu.

Kazada, araçta sıkışan Uğur T. ile diğer otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Uğur T. çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastahanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı