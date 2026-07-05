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Gündem 14 yaşında ve tam 470 suç kaydı var! Suç üstü yakalandı, yine serbest bırakıldı
Gündem

14 yaşında ve tam 470 suç kaydı var! Suç üstü yakalandı, yine serbest bırakıldı

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14 yaşında ve tam 470 suç kaydı var! Suç üstü yakalandı, yine serbest bırakıldı

İstanbul Şişli'de çocuk yaştaki iki şüpheli telefon çalarken yakalandı. Yankesicilerden 14 yaşındaki H.Ö.'nün tam bir suç makinesi çıktı. 470 suç kaydı olduğu tespit edilen suç makinesi adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Şişli'de 1 Temmuz saat 19.30 sıralarında Pangaltı mevkiindeki Güven Timleri yüzleri kapalı şekilde dolaşan H.Ö. ile A.K.'yi şüpheli hareketleri nedeniyle takibe aldı. Bir süre izlenen 2 şüphelinin, takip ettikleri bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığını gören polis ekipleri müdahale etti.

Polisleri fark eden 2 şüpheli koşarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında çaldıkları cep telefonunu yere atan şüpheliler, kısa süren takibin ardından yakalandı. Ekip aracına bindirilmek istendikleri sırada direnen şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyette yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgularında H.Ö.'nün 470, A.K.'nin ise 74 suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca A.K.'nin, hırsızlık suçundan arandığı da tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. ile A.K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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