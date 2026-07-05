  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Neler oluyor? Rusya'ya ait savaş uçağı vuruldu Kanada'yı geçen Fas çeyrek finalde! Alnı secdeli kahramanlar Avustralya milli takım oyuncusu İslam ile şereflendi! Yeşil sahalarda bir hidayet hikayesi ABD ile İran 11 Temmuz'da masaya oturacak! Ülke belli oldu Erdoğan zirve öncesi Kanada Başbakanı ile görüştü! Müttefiklerin işbirliği kuvvetlendirilmeli İslam’ı hedef alan küfürbazlara ders olsun! Ata Demirer'den soytarılara kapak Şerif ile ortak açıklama yapan Başkan Erdoğan: İsrail'e fırsat verilmemeli Kan kaybettikçe agresifleşiyorlar! Özel'in militanları yine gazetecilere saldırdı Filistin: Uluslararası toplum nerede? İsrail'in öldürme politikası bölgeyi uçuruma sürüklüyor Görüşme sona erdi
Ekonomi Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatıyor!
Ekonomi

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatıyor!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, "Bu doğrultuda temmuz ayı için yaklaşık 4,7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,4 milyar engelli aylığı olmak üzere toplam 8,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ayrıca memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını bir sonraki ay hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Emekli ve memur maaşları belli oldu! İşte zamlı rakamlar
Emekli ve memur maaşları belli oldu! İşte zamlı rakamlar

Ekonomi

Emekli ve memur maaşları belli oldu! İşte zamlı rakamlar

En düşük emekli maaşında yeni düzenleme: Teklif TBMM'ye sunuluyor
En düşük emekli maaşında yeni düzenleme: Teklif TBMM'ye sunuluyor

Gündem

En düşük emekli maaşında yeni düzenleme: Teklif TBMM'ye sunuluyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23