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Akdeniz’de korkutan deprem! Zangır zangır sallandılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akdeniz’de korkutan deprem! Zangır zangır sallandılar

Akdeniz'de saat 11.10'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

#1
Foto - Akdeniz’de korkutan deprem! Zangır zangır sallandılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

#2
Foto - Akdeniz’de korkutan deprem! Zangır zangır sallandılar

Muğla'nın Datça ilçesine 155,63 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 21,72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

#3
Foto - Akdeniz’de korkutan deprem! Zangır zangır sallandılar

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