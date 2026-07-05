Akdeniz’de korkutan deprem! Zangır zangır sallandılar
Akdeniz'de saat 11.10'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Akdeniz'de saat 11.10'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 155,63 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 21,72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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