Kendi keyifleri için hayatı durduruyorlar: Magandalar hiç ara vermiyor
Pendik ilçesinde bir düğün konvoyunda yol kapatan kişiler, arkada bekleyenleri umursamadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Pendik ilçesinde bir düğün konvoyunda yol kapatan kişiler, arkada bekleyenleri umursamadı.
İstanbul'da bir düğün konvoyu, yine magandalar tarafından uygulanan alışıldık görüntülerle ön plan çıktı.. Pendik ilçesinde düğüne gelen ama eğlenmesini bilemeyen kişiler, yakın çevre yolunu trafiğe kapattı.
YOL KAPATTILAR Arkasından kimin geleceğini, ne sorun olacağını düşünmeyen sürücüler, hiç aldırış etmeden yolun ortasında durdu. Konvoy çevrede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, trafikte bekleyen araç sürücüleri de kornaya basarak tepki gösterdi.
KONVOY HALİNDE YOL KAPATMA CEZASI 90 BİN TL Öte yandan yeni düzenlemeye göre, konvoy halinde yol kapatan sürücülere 90 bin TL ceza kesilirken, ehliyetlerine de 2 ay el koyuluyor.
Aynı zamanda araçları da trafikten 1 ay men ediliyor.
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