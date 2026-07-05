Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı, Çin sınırındaki birlikleri denetledi

Muhammed Yakub Mücahid, Afganistan'ın Çin, Tacikistan ve Pakistan sınırlarına uzanan stratejik kuzeydoğu bölgelerini ziyaret ederek sınır birliklerinin hazırlık durumunu denetledi.

Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı Muhammed Yakub Mücahid, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Bedahşan vilayetinde bulunan stratejik sınır bölgelerini ziyaret ederek sınır birliklerinin faaliyetlerini ve hazırlık seviyesini inceledi.

İslam Emirliği Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mücahid, ziyaret kapsamında Keran ve Muncan, Zebak, Vahan ve Pamir ilçelerinde bulunan sınır karakollarını gezdi.

Stratejik sınır hatları incelendi

Açıklamada, Savunma Bakanı'nın Afganistan'ın Çin, Tacikistan ve Pakistan sınırına (Durand Hattı) uzanan stratejik bölgelerinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Mücahid'in ziyaret sırasında sınır birliklerinin faaliyetlerini değerlendirdiği, askerlerin çalışmalarını tebrik ettiği ve saha komutanlarından bilgi aldığı aktarıldı.

"Sınırların korunması ortak sorumluluktur"

Savunma Bakanı Muhammed Yakub Mücahid, Afganistan'ın toprak bütünlüğü, ulusal egemenliği ve sınırlarının korunmasının tüm güvenlik ve savunma güçlerinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Ayrıca sınır birliklerinin kabiliyetlerinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve gerekli lojistik imkânların sağlanması için çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: Mepa News