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Spor Hasan Doğan vefatının 18’inci yılında unutulmadı
Spor

Hasan Doğan vefatının 18’inci yılında unutulmadı

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Hasan Doğan vefatının 18’inci yılında unutulmadı

Türkiye Futbol Federasyonu, eski başkanlardan Hasan Doğan’ın vefatının 18’inci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, eski başkan Hasan Doğan’ı vefatının 18’inci yılında andı. TFF'nin internet sitesinde yer alan anma mesajında şu ifadeler kullanıldı:

 

"Federasyonumuzun merhum başkanı Hasan Doğan'ı vefatının 18. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Türk futboluna çok değerli katkılarda bulunan, kısa sürede kalıcı projeleri hayata geçirerek büyük bir başarı elde eden Hasan Doğan'ı henüz 52 yaşındayken 5 Temmuz 2008'de geçirdiği kalp krizi sonucu derin bir üzüntüyle ebediyete uğurladık. Saygın kişiliği, çalışma disiplini, ileri görüşlülüğü, bilgisi ve güler yüzüyle daima hatırladığımız merhum Başkanımızın ismi, TFF'nin idari merkez binası olan ve 4 Temmuz 2014'te açılışı yapılan Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaşatılıyor. Süper Lig'in 2015-2016 sezonu da Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran merhum Başkanımız adına oynanmıştı. Türk futboluna büyük hizmetler sunan kıymetli Başkanımızın mekanı cennet olsun."

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