10 kadın güçlerini birleştirdi! Yöresel lezzetleri kazanca dönüştürdüler

Uluğ, sosyal medya hesaplarından veya telefonla yurt içi ve yurt dışından kendilerine ulaşan müşterilerine ürünlerinden gönderdiklerini ifade ederek, "Çok olumlu dönüşler aldık. Üretim halkasında yer almaktan dolayı mutluyuz. Yerel üretime katkımız olduysa ne mutlu bize." dedi. Kooperatif üyesi 3 çocuk annesi Şengül Köse de "Daha önce hiçbir şey yapamazken burada güç birliği yaparak birçok ürün çıkarıyoruz. Adilcevaz'ın yöresel ürünlerini tanıtıyoruz. Kadınlara örnek oluyoruz. Aramıza katılmak isteyenler oluyor. Biz de daha çok kadına ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.