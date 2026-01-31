Ocak ayının şampiyonu belli oldu: İşte yüzde 22,88 kazandıran yatırım aracı!
2026 yılının ilk ayı rekorlarla geride kaldı. Ocak ayında yüzde 22,88'lik kazançlar yatırımcısına en çok kazandıran Borsa İstanbul (BİST) oldu.
iyasalarda yılın ilk ayı tamamlanırken, hem küresel hem de yerel ölçekte hareketli bir gündem takip edildi. İç piyasada faizlerdeki düşüş eğilimi ve döviz kurlarındaki stabil seyir Borsa İstanbul’a yaradı. BİST 100 endeksi, tarihinin en iyi ocak aylarından birine imza atarak ayı 13.838 puanla tamamladı ve getiri şampiyonu oldu. TL bazında yatırım araçları incelendiğinde, gram altın ,35’lik yükselişle borsayı takip ederek ikinci sırada yer aldı. Yatırımcılar ocak ayında TL mevduattan %2,8 net getiri sağlarken, döviz cephesinde euro %2, dolar ise %1,29 oranında sınırlı bir prim yaptı.
EMTİA PİYASASINDA "RALLİ VE ÇÖKÜŞ" BİR ARADA Küresel piyasalarda ocak ayı boyunca tam anlamıyla bir emtia rallisi yaşandı. Ancak ayın son iki işlem gününde gelen sert satışlar, kazançların bir kısmının geri verilmesine neden oldu. Ay içerisinde 5.602 dolarla zirve yapan ons altın, son günlerdeki satışlarla ayı 4.895 dolardan kapattı. Benzer bir tablo gümüşte de görüldü; 121,65 dolarla tüm zamanların rekorunu kıran ons gümüş, şok düşüşle ayı 85,20 dolar seviyesinden tamamladı. Buna rağmen ons gümüş aylık bazda ,90, ons altın ise ,25 değer kazandı.
FED FAİZLERİ SABİT TUTTU, YENİ BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU ABD Merkez Bankası (FED), yılın ilk toplantısında beklentilere paralel hareket ederek politika faizini %3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. Dolar endeksi (DXY) ay içinde son 4 yılın en düşük seviyesi olan 95,5’i test etse de, ayı toparlanarak 97,15 seviyesinden kapattı. Öte yandan ABD Başkanı Trump, mayıs ayında görev süresi dolacak olan FED Başkanlığı için eski FED üyesi Kevin Warsh’ı aday gösterdi. Trump, Warsh’ın faiz indirimlerine sıcak baktığını düşündüğünü belirtmekle birlikte, bu konuda herhangi bir taahhüt almadığını vurguladı.
İÇ PİYASADA ENFLASYON VE FAİZ D ÜŞÜŞÜ HIZLANDI Türkiye ekonomisinde ise ocak ayı, beklentilerin altında gelen enflasyon verisiyle başladı. Yıllık TÜFE 0,89 olarak gerçekleşirken, aralık ayı enflasyonu %0,89 oldu. Bu veri seti, tahvil faizlerinde düşüşü beraberinde getirdi.
TCMB Para Politikası Kurulu, yılın ilk toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek 7,00 seviyesine çekti. Merkez Bankası'nın ihtiyatlı duruşunu koruması ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin not görünümünü "pozitif"e çevirmesi piyasalara güven verdi. Bu gelişmelerle 2 yıllık gösterge tahvil faizi 5’in altına gerilerken, CDS risk primi 220 seviyelerine kadar düştü./ kaynak: haber7
