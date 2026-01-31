Ocak ayının şampiyonu belli oldu: İşte yüzde 22,88 kazandıran yatırım aracı!

EMTİA PİYASASINDA "RALLİ VE ÇÖKÜŞ" BİR ARADA Küresel piyasalarda ocak ayı boyunca tam anlamıyla bir emtia rallisi yaşandı. Ancak ayın son iki işlem gününde gelen sert satışlar, kazançların bir kısmının geri verilmesine neden oldu. Ay içerisinde 5.602 dolarla zirve yapan ons altın, son günlerdeki satışlarla ayı 4.895 dolardan kapattı. Benzer bir tablo gümüşte de görüldü; 121,65 dolarla tüm zamanların rekorunu kıran ons gümüş, şok düşüşle ayı 85,20 dolar seviyesinden tamamladı. Buna rağmen ons gümüş aylık bazda ,90, ons altın ise ,25 değer kazandı.