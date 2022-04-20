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Yerel Sarıyer’de araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Yerel

Sarıyer’de araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde hafif ticari araçla cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 23:53:00 -
Sarıyer’de araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde hafif ticari araçla cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Kilyos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FG 5989 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen 34 LP 017 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekipleri araçların içinde sıkışan 3 kişiyi sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte yolda oluşan trafik yoğunluğu normale döndü.

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