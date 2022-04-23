Sarıyer sular ne zaman gelir 23 Nisan Cumartesi | İSKİ su kesintileri Tuzla Silivri su kesinti saatleri
23 Nisan Cumartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin olduğu ilçelerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelir? İstanbul su kesinti saatleri güncel
İstanbul’da 23 Nisan Cumartesi günü bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor. İstanbul su kesintisi kaç saat sürecek?
Sarıyer sular ne zaman gelir 23 Nisan Cumartesi | İSKİ su kesintileri Tuzla Silivri su kesinti saatleri
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Maden Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.04.2022 13:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.04.2022 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.04.2022 15:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.