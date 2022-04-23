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Yaşam Sarıyer sular ne zaman gelir 23 Nisan Cumartesi | İSKİ su kesintileri Tuzla Silivri su kesinti saatleri
Yaşam

Sarıyer sular ne zaman gelir 23 Nisan Cumartesi | İSKİ su kesintileri Tuzla Silivri su kesinti saatleri

23 Nisan Cumartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin olduğu ilçelerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelir? İstanbul su kesinti saatleri güncel

Yeniakit Publisher
2022-04-23 16:40:00 -
Sarıyer sular ne zaman gelir 23 Nisan Cumartesi | İSKİ su kesintileri Tuzla Silivri su kesinti saatleri

İstanbul’da 23 Nisan Cumartesi günü bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor. İstanbul su kesintisi kaç saat sürecek?

Sarıyer sular ne zaman gelir 23 Nisan Cumartesi | İSKİ su kesintileri Tuzla Silivri su kesinti saatleri

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler      :              Maden Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               23.04.2022 13:58

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler      :              Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah

Arıza Sebebi      :               300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               23.04.2022 10:31

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Tuzla

Etkilenen Mahalleler      :              Fatih Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               23.04.2022 15:18

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 23.4.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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