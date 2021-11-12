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Kadın - Aile Sarımsaklı süt tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Sarımsaklı süt tarifi, nasıl yapılır?

Sarımsaklı süt astımdan kalp sorunlarına kadar birçok rahatsızlığa iyi gelen bir karışımdır.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 22:42:00 - 2021-11-12 22:44:00
Sarımsaklı süt tarifi, nasıl yapılır?

Sarımsak ve süt karıştırıldığında bu iki besinin faydaları katlanarak artar. İşte doğal antibiyotik olan sarımsaklı süt tarifi.

Malzemeler

  • 500 ml süt
  • 6-7 diş sarımsak

500 ml sütümüzü kaynatıyoruz. Sarımsakları doğrayıp kaynamış süt’e ilave edip üstünü kapatıp sarımsakların demlenmesini ve ılımasını bekliyoruz. Sonra sütü süzerek bardaklara döküp fazla soğutmadan içiyoruz. Şifa olsun.

 

 

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