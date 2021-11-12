Sarımsaklı süt tarifi, nasıl yapılır?
Sarımsaklı süt astımdan kalp sorunlarına kadar birçok rahatsızlığa iyi gelen bir karışımdır.
Sarımsak ve süt karıştırıldığında bu iki besinin faydaları katlanarak artar. İşte doğal antibiyotik olan sarımsaklı süt tarifi.
Malzemeler
- 500 ml süt
- 6-7 diş sarımsak
500 ml sütümüzü kaynatıyoruz. Sarımsakları doğrayıp kaynamış süt’e ilave edip üstünü kapatıp sarımsakların demlenmesini ve ılımasını bekliyoruz. Sonra sütü süzerek bardaklara döküp fazla soğutmadan içiyoruz. Şifa olsun.