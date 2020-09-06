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Aktüel Sarıkamış'ta çıkan orman yangını söndürüldü
Aktüel

Sarıkamış'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-06 18:00:24 -
Sarıkamış'ta çıkan orman yangını söndürüldü

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan ve 1 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Mescitli mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, traktör ve su tankeri bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, ormanlık alana yakın bölgede hayvan otlatan çobanlara ve çiftçilere ateş yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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