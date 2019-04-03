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Sarıgül, Ovacık’ta Komünist Başkandan görevi devraldı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde başkan seçilen Mustafa Sarıgül, komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu’ndan görevi devraldı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 16:23
Sarıgül, Ovacık’ta Komünist Başkandan görevi devraldı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde başkan seçilen Mustafa Sarıgül, komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu’ndan görevi devraldı.


31 Mart tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Türkiye Komünist Partisi’nden, Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) geçen Tunceli’nin Ovacık ilçesinde devir teslim işlemi gerçekleştirildi. İlçede Belediye Başkanı seçilen Mustafa Sarıgül, merkezden belediye başkanı seçilen TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu’ndan görevi devraldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Daha önce de ilçede belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Sarıgül, ilçenin ve vatandaşların sorunlarını iyi bildiğini söyledi.



Komünist başkan vedalaştı


Tunceli’nin Ovacık ilçesine devir teslim töreni için gelen Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyeye geçerek çalışanlarla bir araya geldi. Meclis salonundaki başkanlık koltuğuna Güllü Solmaz isimli yaşlı bir kadını oturtan Maçoğlu, çalışanlarla vedalaştı.


Belediye başkanlarının gelip geçici olduğunu söyleyen Maçoğlu, "Kim gelirse gelsin mutlaka kendi programıyla gelir. Ancak esas olan yerelde hizmetin dinamosu, motoru sizlersiniz" dedi.


Esnafve vatandaşlarla vedalaşan Maçoğlu, ilçeden ayrıldı.



"Belediyeciliği ve ilçenin sorunlarını biliyorum"


Devir teslim töreninin ardından ilçe merkezinde vatandaşlarla buluşan yeni başkan Mustafa Sarıgül ise kendi yönetimleri döneminde geçmişte elde edilmiş kazanımların hiçbirini manipüle etmeden, üstüne bir şeyler koyarak çalışacaklarını dile getirdi.


Daha önce de ilçede belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Sarıgül, "Belediyeyi biliyorum. İlçemizin temel sorunlarını, ekonomik sorunlarını; halkımızın temel sorunlarını biliyorum. Mevcut enerjinin devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Burada turizmi daha üst seviyeye taşıyacağız. Yeter ki halkımız bize güvensin" ifadelerini kullandı.


Ovacık’ı serçeşme olarak nitelendiren Sarıgül, "Bundan sonraki süreçte bizim için kutsal olan bu serçeşmeyi hem katı atıklardan kurtararak hem de dünyanın her tarafına ait olduğuna inandığımız Munzur Gözeleri ve Munzur Vadimizi tüm insanlığa açmak için korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Kış turizminin ilçenin kalkınmasındaki önemine işaret eden Sarıgül, "2011 yılında başlanan kayak tesisi 2014 yılında bitti. O günden sonra maalesef gelişime dair bir şey yapılmadı. Bu gün 3 Nisan ve biz hala burada kayak yapabilecek düzeydeyiz. Ancak mevcut pistimiz gece koşullarına uygun olmadığı için kış turizmi bu anlamda darbe yemekte. İlk işimiz birgece pistinin de oluşturulup bu ayın sonuna kadar kayak ve kış turizminin canlı tutulmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.



"Sarıgül siyasetin dışına çıkmıştır"


CHP’den aday gösterilmediği için DSP’nin Şişli adayı olan ancak seçimi kaybeden adaşı Mustafa Sarıgül’e ilişkin bir soruya yeni başkanSarıgül, "Her seçime girilmiyormuş. Çünkü her seçim kazanılmıyor. İlle girmek diye bir ihtirasta bulunmamak lazım. Halka kulak vermek lazım. Halk katkı sunmazsa, destek vermezse olmayacağını o da görmüştür. Bence siyasetin dışına çıkmıştır" diye cevap verdi.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 16:23
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