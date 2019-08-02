0553 313 94 23

Sarıgöl’de ’Sağlıklı bayram’ uyarısı

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Canlı Hayvan Pazarında kurbanlık alacaklara uyarılarda bulundu.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:09
Sarıgöl’de ’Sağlıklı bayram’ uyarısı

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Canlı Hayvan Pazarında kurbanlık alacaklara uyarılarda bulundu.


Ege Bölgesinin en büyük canlı hayvan pazarına sahip olan ve cuma günleri kurulan Sarıgöl Canlı Hayvan Pazarı adeta büyükbaş ve küçükbaş hayvan akınına uğruyor. Kurban Bayramına günler kala pazar yerine giden Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik ve ekibi, ’Kist Hidatik’ hastalığını dikkat çekmek için canlı hayvanların bulundukları padoklara ve kahvehanelere pankartlar asıp vatandaşlara da el broşürleri dağıtarak uyarılarda bulundu.



"Bayramınız sağlıklı olsun"


Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik, özellikle Kurban Bayramının sıcak günlere denk geldiğini belirterek, "Kist Hidatik hastalığının olmaması için kesilen hayvanları sakatatlarının derin çukurlara gömülmesi çok önemlidir. Kistli sakatatları kesinlikle köpeklere yedirmeyin mutlaka derin çukurla gömülmelidir." dedi.


Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik yaptığı açıklamada Kist Hidatik hastalığından korunma yollarını da şöyle anlattı: "Kurban Bayramında kestiğiniz hayvanları kistli sakatatlarını mutlaka derin çukurlara gömülmesi ilk şartımızdır. Köpeklere asla çiğ et ve kistli sakatat yedirmeyin. Meyve sebzelerinizi iyice bol suyla yıkamadan tüketmeyin. Köpeklere dokunduğunuzda ellerinizi bol sabunlu suyla yıkayın. Kaynağını bilmediğiniz sulardan içmeyin, çocuklarınız eve geldiğinde ellerini mutlaka sabunla yıkayın. Köpeklerinize yılda dört kez iç parazitlere karşı ilaçlama yapınız. Köpeklerinizi çocuk parklarında, oyun alanlarında, okul bahçelerinde gezdirmeyiniz."


Kurban bayramını sağlıklı geçirmek için kurbanda sağlıklı beslenmenin önemini de vurgulayan Dr. Çelik, "Özellikle derin dondurucuya konulan etler çözüldükten sonra aynı gün tüketilmelidir. Tekrar derin dondurucuya konulmamalıdır. Etleri pişirirken ızgara, buğulama, haşlama, fırınlama gibi sağlıklı yöntemler uygulayın. Etleri oda sıcaklığında ve dış ortamda uzun süre bırakmayınız. Günlük tüketeceğiz kadar et tüketin. Hepinize sağlıklı bayramlar dilerim." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    D-300 Karayolunda asfalt çalışması yapılıyor
    1. D-300 Karayolunda asfalt çalışması..
    2. Antalya’da “Hayatıma Kastım Yok,..
    3. Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan..
    4. Endonezya’da yanardağ alarmı
    5. Malatya'da pencereden düşen çocuk öldü
    6. Ordu'da kaybolan alzaymır hastası..
    7. GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli "sahte..
    8. Elazığ takımlarının saha sıkıntısı
    9. Grönland'da temmuzda 197 milyar ton..
    10. Kula’da trafik denetimleri artırıldı
    11. Karakoyun köprülü kavşakta çalışmalar..
    12. İzmir’in Buca ilçesinde, sürüsünün..
    13. Rusya'dan ABD açıklaması: Büyük hata..
    14. Binlerce klasik otomobil tutkunu..
    15. Sivas’ta araç sayısı azaldı
    16. Türkiye’yi, Avrupa Şampiyonasında..
    17. Başkan Pekyatırmacı:..
    18. Yağmur suyu ile kavun-karpuz..
    19. Kapalıçarşı'da altın
    20. Mısır’da 513 mahkuma af
    21. Bayramiç’ten Başkan Turgay Erdem’e..
    22. Türkeli’de tır ve kamyonlar için..
    23. ABD ile güvenli bölgeye yönelik..
    24. Jandarma trafikten helikopterli denetim
    25. Güvenli bölge için kritik tarih..
    26. Vali Kaymak: “Kavak Samsun’un..
    27. Oyuncak Kütüphanesi öğrenci ve..
    28. Akşener kurultay öncesi il..
    29. Hacca giden kişinin hacla ilgili..
    30. Trabzonspor Kulübünün 52. kuruluş yıl..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!