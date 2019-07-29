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Sarıgöl’de Kur’an Kursu öğrencilere diş sağlığı anlatıldı

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile yürütülen Yaz Kur’an Kurslarına yönelik düzenlenen eğitimler devam ediyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:51
Sarıgöl’de Kur’an Kursu öğrencilere diş sağlığı anlatıldı

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile yürütülen Yaz Kur’an Kurslarına yönelik düzenlenen eğitimler devam ediyor. Eğitimler kapsamında Kur’an kursu öğrencilerine ’Ağız ve diş sağlığı’, ’Sağlıklı beslenme’, ’Yaşam için hijyen kurallarını kazandırma’ eğitimleri verildi.


Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim hemşireleri tarafından ilk etapta ilçe merkezinde bulunan Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine ’Ağız ve diş sağlığı’, ’Sağlıklı beslenme’, ’Yaşam için hijyen kurallarını kazandırma’ konuları anlatıldı. Kursiyerler tarafından ilgiyle dinlenen açıklamaların ardından kursiyerlere broşürler ve diş fırçalama malzemelerinden oluşan çanta dağıtıldı.



’Diş sağlığı önemli’


Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik, diş sağlığını öneminin çocuk yaşlarda kazandırılmasının önemini belirterek, "Diş sağlığı, sağlıklı beslenme ve hijyen kuralları sağlığımız için çok önemlidir. Bunlar çocuklarımıza küçük yaşlarda kazandırılmalıdır. Sarıgöl İlçe Müftülüğümüzle ortaklaşa başlattığımız proje kapsamında yaz Kur’an Kurslarındaki öğrencilerimiz anlattık. Diğer kurslarda da sağlıklı dişler, sağlıklı beslenme ve hijyenik kurallar anlatılacak." dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:51
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