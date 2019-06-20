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Sarıgöl’de gülme krizine sokan oyun

Sarıgöl Neferge Kültür Sanat Derneği ’Evlence’ isimli oyunla izleyicilerle buluştu.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:32
Sarıgöl’de gülme krizine sokan oyun

Sarıgöl Neferge Kültür Sanat Derneği ’Evlence’ isimli oyunla izleyicilerle buluştu. Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen tiyatro gösterimini yüzlerce Sarıgöllü izlerken, tiyatroseverler oyun boyunca adeta gülme krizine girdi.


Sarıgöllü gençlerden oluşan Neferge Tiyatro gurubu, Pınar Yalçın’ın yazıp yönettiği ’Evlence’ adlı oyunla izleyenlerden tam not aldı. Toplumun kadın erkek ilişkilerine bakışı üzerinden evlilik kurumunun zor ve karmaşık yanlarını komik bir dille anlatan oyunu izleyenler adeta gülme krizine girdi.


Komedi türü iki perdelik ’Evlence’ oyunu sonunda Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, oyunda sahne alan oyuncuları ve yönetmen Pınar Yalçın’ı tebrik etti.


Sarıgöl Neferge Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Nuri Hancı, "Neferge Kültür ve Sanat Derneği olarak faaliyetlerimiz, devam etmekte. İlerleyen günlerde Sarıgöl halkına çok daha güzel etkinlikler sunmaya devam edeceğiz. Amacımız kültür değerlerimizi sahip çıkarak yaşatmaktır." dedi.


Sarıgöl Belediye Düğün salonunda gerçekleştirilen tiyatro etkinliğine Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Faruk Sakallı ve yüzlerce Sarıgöllü izledi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:32
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