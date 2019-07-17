Sarıgöl, 13. Sultaniye Üzüm Festivaline hazırlanıyor

Sarıgöl Belediyesi bu yıl yapılması planlanan 13. Sarıgöl Sultaniye Üzüm Festivali için çalışmalara başladı.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk tarafından oluşturulan festival komitesi ilk toplantısında festivalin yapılacağı tarihi belirledi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, ’’Bu yıl geleneksel 13. Sarıgöl Sultaniye Üzüm Festivali 6-7-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek olan festivalimizin geçmiş yıllara göre daha renkli geçmesi için çeşitli çalışmalarımız olacak. Festival komitemiz yapılacak etkinlikler konusunda çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen günlerde festival programımız netlik kazanacak. Program belirlendiğinde halkımız ile paylaşılacaktır. Amacımız ilçemizin dünyaca ünlü Sultaniye üzümlerini tanıtmak ve vatandaşlarımızın ve ilçemize gelecek misafirlerimizin festivalimizde doyasıya eğlenmelerini sağlamaktır ’’dedi.