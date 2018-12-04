Sarı Yelekliler'den Fransa hükümetinin geri adımına cevap geldi: Sadece akaryakıt indirimi yetmez

Sarı Yeleklikler hareketin Val d’Oise bölgesi sözcüsü Laetitia Dewalle, "Akaryakıta getirilen zamlar eylemlerin başlanmasında etkili oldu, ama bu hareket artık sadece bundan ibaret değil, genel olarak hayat pahalılığını protesto ediyoruz, o yüzden hükümet yetkililerin daha somut adımlar beliyoruz" diye konuştu.

Fransa'nın güneydeki Vaucluse bölgesinde Sarı Yeleklilerin sembol isimi haline gelen Christophe Chalençon, hükümetin kararını sadece "çerez" olarak değerlendirdi. Hükümetten "çok daha ciddi adımlar" beklendiğini belirten Chalençon, ek vergilerin askıya alınması değil, iptal edilmesi istediklerini açıkladı.

Sosyal medyaya örgütlenen Sarı Yelekliler protesto eylemlerinin gelecek günlerde devam edeceğini açıkladı. Facebook'taki birçok grupta, gelecek haftasunu başkent Paris ve diğer kentlerde eylem yapılacağı duyuruldu.

Fransa hükümeti, Sarı Yelekliler hareketinin başladığı günlerde akaryakıt zamlarından geri dönüş olmayacağına yönelik kararlı açıklamalar yapmıştı. Ancak özellikle Paris'teki eylemlerin şiddete dönüşmesinin hükümeti geri adım atmaya zorladığı tahmin ediliyor.