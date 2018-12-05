Sarı yelekliler giriş ve çıkışları kapattı! Ülkede petrol kıtlığı başladı

Fransa'da akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto eden "sarı yelekliler" ülkede çok sayıdaki petrol depolarının giriş ve çıkışlarını kapattı.

Sarı yeleklilerin akaryakıt zamlarının düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için düzenledikleri gösteriler ülke genelinde devam ediyor.

Petrol depolarının giriş ve çıkışları kapatıldı

Eylemciler, ülkedeki çok sayıda petrol depolarının giriş ve çıkışlarını engelledi.

Bu nedenle yaklaşık 250 akaryakıt istasyonunu yakıtsız kalırken, yaklaşık 380 istasyon da kısmen satış yapılabiliyor.

Son yılların en şiddetli protestosu

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi kenti "kaosa" sürüklemişti.

Ekonomiye büyük darbe indi

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.

Ölü, yaralı ve gözaltılar var

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

Zamlar askıya alındı

Başbakan Edouard Philippe, dün sarı yeleklilerin protesto ettiği akaryakıt zamlarının 6 aylığına askıya alındığını duyurmuştu.