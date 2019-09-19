Sarı kantoron yağı nedir? Kantoron yağının faydaları nelerdir? Sarı kantoron yağının cilde faydası nedir? Kantoron yağının vücuda etkisi nasıldır?

Şifalı bir bitki olan sarı kantaron genellikle sarı çiçekleriyle bilinen bir bitkidir. Özellikle depresyon tedavilerinde ve strese bağlı hastalıklarda kullanılır. Antidepresan özelliği vardır.Korku, uykusuzluk, gerginlik gibi durumlarda da kullanılabilir.Hormonları dengeler.

Kantaron yağı ve kantaron çayı şeklinde kullanılabilir.

Yurt dışında genellikle ilaçları bulunuyor. Depresyon tedavisinde kapsül ve tablet ilaçlar olarak alınıyor.

FAYDALARI NELERDİR?

Kanama durumlarında kullanıldığında kanayan bölgedeki kan akışını yavaşlatır.

Yaraya sürüldüğünde yaralı bölgedeki mikropları yok ettiği bilinir.

Kas, eklem ve özellikle romatizma ağrıları için bir kurtarıcı olan sarı kantaron yağı ağrı kesici özelliği ile dikkat çekmektedir.

Dikkat dağınıklığı yaşayan kişilerde, algıyı güçlendirmektedir.

Saç derisine bağlı oluşan kepeklenme ve dökülme gibi problemlerde tercih edilir. Saç uzatmak isteyenler için etkili değildir fakat saçlarınıza sağlık ve canlılık katmak için oldukça faydalı hale gelecektir.

Özellikle saç dökülmesi, kepeklenme ve saç derisinde egzamayı yok ettiği bilinmektedir.

Antiseptik özelliği sayesinde yarada iltihaplanmayı engelliyor.

Güneşten zarar görme sonucu oluşan cilt lekelerini geçirmede kullanılabilen bir yağdır.

Vücuttaki hücreleri yeniler ve yeni hücre oluşumunu destekler.

Yara ve yanıkların tedavisinde de sarı kantaron yağı kullanılır.

Sarı kantaron yağı mide sorunları ve ülser tedavisinde oldukça faydalıdır. Sarı kantaron yağının antiseptik özelliği vardır. Hücre yenileyici özelliği ile de sindirim sistemi için çok faydalıdır.