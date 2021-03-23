Sarı kantaron nedir, faydaları nelerdir? Sarı kantaron çayı nasıl yapılır?

Sarı kantaron; kılıç otu, mayasıl otu ve koyunkıran olarak da bilinmektedir. Sarı kantarongiller familyasına dahil bir bitki türü olan söz konusu bitki, esas olarak dünyanın birçok yerinde bulunmaktadır. Peki, sarı kantaronun faydaları nelerdir? Sarı kantaron çayı nasıl yapılır?

Sarı kantaronun faydaları nelerdir?

Kantaron çayı uzun yıllar boyunca ruhsal, psikolojik sorunlara çözüm olarak tercih edilmiştir. Antidepresan niteliğinde kullanılmış olan bu bitki; sinirleri yatıştırır, depresyona da iyi gelmektedir.

Gündelik yaşamda kişiyi en çok yoran durumlardan bir tanesi de stres olmaktadır. Söz konusu bitki, strese bağlı olan kaygı, uykusuzluk gibi sorunlara iyi gelir.

Kantaron çayının bir özelliği de hücre yenileyici olmasıdır. Bu sayede ciltte oluşmuş yara, yanık ya da sivilce izlerinin giderilmesinde oldukça faydalıdır. Aynı zamanda sivilce oluşumunu da önlemektedir.

Antiseptik özelliği sayesinde mikrop ve bakterilere karşı vücudu muhafaza eder. Vücutta oluşan iltihapların daha hızlı giderilmesini sağlamaktadır.

Sarı kantaron çayı nasıl yapılır?

1 bardak suyu kaynattıktan sonra suya 2 çay kaşığı kurutulmuş kantaron bitkisi ilave edin. 10 dakika kadar demlenmesini beklemeniz gerekir. Sıcak ya da soğuk olarak içebilirsiniz. Biraz tatlandırmak için limon ya da bal da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun…