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Ekonomi

SARB-83 ilklerle testi geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi"

Yeniakit Publisher
2020-06-24 15:23:25 -
SARB-83 ilklerle testi geçti

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini bildirdi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, test görüntüsüne ilişkin videoya da yer verdi.

SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün."

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