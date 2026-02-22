İftara nefis tatlı önerisi: Çullama tarifi! Kahramanmaraş'ın asırlık lezzeti! Oruç sonrası...

Bu mirasın en nadide örneklerinden biri olan çullama, Anadolu'da "pestil" olarak bilinse de kentte daha ince, katkısız ve narin hazırlanıyor. Halk arasında "bastık" olarak da adlandırılan tatlı, üzüm şerbetinin kaynatılıp nişastayla pişirilmesi, ardından şeker ve pekmezle lezzetlendirilmesiyle hazırlanıyor. Çullama tatlısının tarifini anlatan yemek kitabı yazarı ve araştırmacısı Mürüvvet Alpaslan Nazlı, Dulkadiroğlu Beyliği'nden günümüze ulaşan çullamanın yörede beğeniyle tüketildiğini söyledi. Nazlı'nın verdiği bilgilere göre çullama için gerekli malzemeler ve yapılışı şöyle: