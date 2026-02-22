İftara nefis tatlı önerisi: Çullama tarifi! Kahramanmaraş'ın asırlık lezzeti! Oruç sonrası...
İşte Anadolu mutfağından bir müthiş lezzet şöleni daha iftarımızı şenlendirecek.
İftara tatlı tarifi arayanlar geleneksel lezzetleri de deniyor. Kahramanmaraş mutfağının en ince ve katkısız mirası çullama tatlısı, 'Memleket Sofrası' projesiyle yeniden vitrine çıkıyor. Üzüm şerbetinin nişastayla dansından doğan bu geleneksel lezzet, yarım asrı aşan yapım tekniğiyle sofralara konuk oluyor. İşte iftarda saraylara layık çullama tatlısının adım adım yapılışı ve tüm püf noktaları...
İftara tatlı arayanlar Dulkadiroğlu Beyliği'nin saray mutfağından günümüze miras kalan, Kahramanmaraş'ın yarım asırlık lezzet sırrı çullama tarifini deneyebilir.
Anadolu'nun narin 'bastığı' olarak bilinen, üzüm şerbeti ve pekmezin eşsiz uyumuyla hazırlanan bu geleneksel tatlının, saray sofralarından bugüne uzanan hikayesini ve unutulmaya yüz tutan tarifini keşfedin.
Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla, Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Kahramanmaraş mutfağının önemli tatlarından çullamanın yapımı anlatıldı.
Bu mirasın en nadide örneklerinden biri olan çullama, Anadolu'da "pestil" olarak bilinse de kentte daha ince, katkısız ve narin hazırlanıyor. Halk arasında "bastık" olarak da adlandırılan tatlı, üzüm şerbetinin kaynatılıp nişastayla pişirilmesi, ardından şeker ve pekmezle lezzetlendirilmesiyle hazırlanıyor. Çullama tatlısının tarifini anlatan yemek kitabı yazarı ve araştırmacısı Mürüvvet Alpaslan Nazlı, Dulkadiroğlu Beyliği'nden günümüze ulaşan çullamanın yörede beğeniyle tüketildiğini söyledi. Nazlı'nın verdiği bilgilere göre çullama için gerekli malzemeler ve yapılışı şöyle:
ULLAMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER (10 KİŞİLİK) · 25 ince kesilmiş bastık (katlanıp içine ceviz konulmuş hali samsa da kullanılabilir) · 2 yumurta · 2 yemek kaşığı un · 1 su bardağı süt · Yarım paket kabartma tozu · Kızartmak için zeytinyağı · *Şerbeti için · 1,5 su bardağı pekmez · 1 çay bardağı un
Yapılışı · Yumurta, süt, un ve kabartma tozu karıştırılır. · Katı ile sıvı arası bir kıvamda harcı hazırlanır. · Bu haldeyken samsa içine batırılıp çıkarılır.
· Kızgın yağa atılır ve kızartılır. · Üzerine şerbet gezdirilip servis edilir.
