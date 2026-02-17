  • İSTANBUL
Tatlının tüketilme zamanı belli oldu
Selma Savcı

O detayı açıkladı: Tatlının tüketilme zamanı belli oldu... Adeta sağlık saçıyor

Hayatımızın vazgeçilmezi olan tatlılarla ilgili yapılan araştırmalar dikkat çekici boyutta...

O detayı açıkladı: Tatlının tüketilme zamanı belli oldu... Adeta sağlık saçıyor

Uzmanlar günün ilk yarısında tüketilen tatlı metabolizmayı korudu. Beslenme biyolojisi ve endokrinoloji alanında yapılan son araştırmalar, "ne yediğimiz kadar ne zaman yediğimizin de" sağlık üzerinde belirleyici olduğunu kanıtladı.

Foto - O detayı açıkladı: Tatlının tüketilme zamanı belli oldu... Adeta sağlık saçıyor

Uzmanlar, tatlı ve şekerli gıdaların sabah veya öğle saatlerinde tüketilmesinin, vücudun insülin hassasiyetiyle daha uyumlu olduğunu bildirdi.

Foto - O detayı açıkladı: Tatlının tüketilme zamanı belli oldu... Adeta sağlık saçıyor

Akşam saatlerinde yükselen kan şekerinin ise vücut tarafından tolere edilmesinin çok daha güç olduğu kaydedildi.

Foto - O detayı açıkladı: Tatlının tüketilme zamanı belli oldu... Adeta sağlık saçıyor

Araştırma sonuçlarından tatlı krizlerini günün erken saatlerine kaydırmanın; Tip 2 diyabet, obezite ve kalp damar hastalıkları riskini minimize ettiği ortaya çıktı.

Foto - O detayı açıkladı: Tatlının tüketilme zamanı belli oldu... Adeta sağlık saçıyor

Vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritim, pankreasın insülin salgılama kapasitesini doğrudan etkilediği belirtildi.

Foto - O detayı açıkladı: Tatlının tüketilme zamanı belli oldu... Adeta sağlık saçıyor

Günün erken saatlerinde metabolizmanın şeker yakma eğiliminin en üst seviyede olduğu, güneş battıktan sonra ise bu mekanizmanın yavaşladığı vurgulandı.

Foto - O detayı açıkladı: Tatlının tüketilme zamanı belli oldu... Adeta sağlık saçıyor

Harvard Tıp Okulu’ndan Dr. Frank Scheer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Vücudun glukoz toleransı akşam saatlerinde doğal bir düşüş yaşar. Aynı miktardaki şekerin akşam yenmesi, sabah yenmesine oranla çok daha yüksek ve kalıcı bir kan şekeri seviyesine neden olur" ifadelerini kullandı.

Foto - O detayı açıkladı: Tatlının tüketilme zamanı belli oldu... Adeta sağlık saçıyor

Uyku sırasında yükselen kan şekeri, büyüme hormonunun baskılanmasına ve yağ depolama süreçlerinin hızlanmasına neden olduğu ifade edildi. King's College London'da görev yapan beslenme uzmanı Prof. Dr. Tim Spector, bağırsak mikrobiyotası ve şeker etkileşimi üzerine yaptığı çalışmalarda şu noktalara dikkat çekti:

Foto - O detayı açıkladı: Tatlının tüketilme zamanı belli oldu... Adeta sağlık saçıyor

"Günün geç saatlerinde alınan yüksek şeker, sindirim sistemindeki yararlı bakterilerin dengesini bozarak metabolik stresi artırdı. Şeker tüketimini günün erken saatlerine çekmek, vücuda bu enerjiyi yakması için yeterli süreyi tanıdı ve sistemik iltihaplanma riskini azalttı."

Foto - O detayı açıkladı: Tatlının tüketilme zamanı belli oldu... Adeta sağlık saçıyor

Araştırma sonuçları, tatlı krizlerini günün erken saatlerine kaydırmanın; Tip 2 diyabet, obezite ve kalp damar hastalıkları riskini minimize ettiğini ortaya koydu.

