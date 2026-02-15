Ünlü şeften midye baklava tarifi: Dışı çıtır içi irmik! İftara nefis şerbetli tatlı
Ünlü şeften iftara özel baklava tarifi geldi.
İftarda şerbetli tatlıların en zarif hali sofralarınıza konuk oluyor! Şef Arda Türkmen'in özel dokunuşuyla hazırlanan, dışı çıtır içi irmik kaymaklı midye baklava tarifi ile mükemmel iftar sofrası hazırlamaya ne dersiniz? İşte adım adım tam ölçülü midye baklavanın yapılışı…
Ramazanda iftar sofralarının en göz alıcı lezzetlerinden biri olan midye baklava, bu kez Arda'nın Mutfağı farkıyla evlerinize geliyor. Görünümüyle büyüleyen, lezzetiyle damaklarda iz bırakan bu özel tatlıyı yapmak sanıldığı kadar zor değil. Misafirlerinize "ustalık eseri" bir ikram sunmak ya da ailenize unutulmaz bir ziyafet çekmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz.
Hafifliği sağlayan irmikli harcı, kıyır kıyır hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle bu midye baklava tarifi, mutfaktaki favori reçeteniz olmaya aday. Şef Arda Türkmen'in püf noktalarıyla hazırladığımız malzeme listesi ve yapılış aşamalarıyla, evde baklava açmanın en keyifli halini keşfedin. İşte iftar sofrasının başrolü midye baklava tarifi...
Hamuru için; 2 su bardağı + 1 su bardağından 2 parmak eksik un 1 su bardağından 2 parmak eksik süt 1 adet yumurta 1 yemek kaşığı sirke 1/4 su bardağı ayçiçek yağı 25 gr. tereyağı - 1 tepeleme yemek kaşığı - eritilmiş 1 tutam tuz 1 paket kabartma tozu
Açmak için; Buğday nişastası İçi için; 2 su bardağı süt 5 yemek kaşığı irmik 2 yemek kaşığı toz şeker Ceviz - iri kıyılmış Üzeri için; 50 gr. tereyağı 1/2 su bardağı ayçiçek yağı Şerbeti için; 1 su bardağı toz şeker 1,5 su bardağı su 3 - 4 damla limon suyu
Midye baklava tarifi için önce irmikli katmanı için küçük bir tencereye süt, irmik ve toz şekeri koyun ve orta ateşte karıştırarak koyu bir kıvama getirin. Bir karıştırma kabına unu alın. Üzerine süt, yumurta, sirke, ayçiçek yağı, erittiğiniz tereyağı, tuz ve kabartma tozunu ekleyip iyice yoğurun. Hamurunuz hazır olunca, hamurunuzdan 4 ya da 5 beze çıkartın. Tezgâhınıza nişasta serpin ve üzerine bezeyi koyup, oklava ya da merdaneyle açmaya başlayın. Hamurunuzu açarken her katına nişasta serpin.
Hamurunuzu açtığınızda çok fazla kalınlaştırmaması için kenar kısımlarını hafif kesin. Bir hamurdan 4 tane baklava çıkacaktır. Hamura eşit aralıklarla enlemesine 4 parça olacak şekilde ceviz koyun. Cevizlerin üzerine 1 yemek kaşığı hazırladığınız irmikli harçtan koyun.
Bir bıçak yardımıyla hamuru boylamasına kesin. Kenarlarda kalan hamurları harçlı tarafa ittirin ve üzerine kapatın. Bütün hamurları aynı şekilde hazırlayın. Pişireceğiniz cam fırın kabına hazırladığınız baklavaları yerleştirin.
Üzeri için; Bir tavada tereyağını eritin. İçerisine ayçiçek yağını da ekleyin ve bir kaşık yardımıyla hazırladığınız baklavaların üzerine gezdirin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 – 40 dakika pişirin. Fırından çıkmasına yakın şerbeti için olan malzemeleri bir küçük tencerede kaynatın.
Baklavalar fırından çıkınca üzerine sıcak şerbeti dökün ve soğumaya bırakın. Midye baklava sofraya hazır. Afiyet olsun...
