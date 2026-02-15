Ünlü şeften midye baklava tarifi: Dışı çıtır içi irmik! İftara nefis şerbetli tatlı

Midye baklava tarifi için önce irmikli katmanı için küçük bir tencereye süt, irmik ve toz şekeri koyun ve orta ateşte karıştırarak koyu bir kıvama getirin. Bir karıştırma kabına unu alın. Üzerine süt, yumurta, sirke, ayçiçek yağı, erittiğiniz tereyağı, tuz ve kabartma tozunu ekleyip iyice yoğurun. Hamurunuz hazır olunca, hamurunuzdan 4 ya da 5 beze çıkartın. Tezgâhınıza nişasta serpin ve üzerine bezeyi koyup, oklava ya da merdaneyle açmaya başlayın. Hamurunuzu açarken her katına nişasta serpin.