Müthiş tat: Spoonful tarifi! Bu tatlı neden bu kadar popüler? Katman katman lezzet

"Kaşık kaşık mutluluk" sloganıyla yola çıkan bu yeni nesil lezzet, ağır şerbetli tatlıların pabucunu dama atarken, evde sadece 15 dakikada hazırlanabilmesiyle de mutfakların başköşesine yerleşti. Peki, bir tatlı nasıl olur da bu kadar kısa sürede milyonlarca kişinin "favori lezzeti" olmayı başarır? İşte lezzet eleştirmenlerinden tam not alan Spoonful çılgınlığının perde arkası ve damaklarda iz bırakacak altın değerindeki o tarif...