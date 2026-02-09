  • İSTANBUL
Müthiş tat: Spoonful tarifi! Bu tatlı neden bu kadar popüler? Katman katman lezzet
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Müthiş tat: Spoonful tarifi! Bu tatlı neden bu kadar popüler? Katman katman lezzet

Çilekli ve bisküvili spoonful tarifi son zamanların en lezzetli tadı olarak ön plana çıkıyor.

Müthiş tat: Spoonful tarifi! Bu tatlı neden bu kadar popüler? Katman katman lezzet

Pişirme derdi olmayan veya çok kısa süren pratik yapısı Spoonful tarifini kısa sürede popüleşti. İşte katman katman lezzetin yapılışı…

Foto - Müthiş tat: Spoonful tarifi! Bu tatlı neden bu kadar popüler? Katman katman lezzet

Sosyal medyada fırtınalar estiren, restoran menülerinin en üst sırasına yerleşen "Spoonful" akımı, geleneksel tatlıları tahtından ediyor. Hem hafifliği hem de göz alıcı sunumuyla dikkat çeken spoonful tarifini sizler için derledik. Bu tatlının sırrını ve evde yapabileceğiniz en pratik tarifini araştırdık.

Foto - Müthiş tat: Spoonful tarifi! Bu tatlı neden bu kadar popüler? Katman katman lezzet

Tatlı dünyasında trendler hızla değişiyor ancak son dönemin tek bir galibi var: Spoonful. Bir kâsede buluşan ipeksi krema, çıtır bisküvi parçaları ve mevsim meyvelerinin yarattığı bu görsel şölen, sadece bir tatlı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı haline geldi.

Foto - Müthiş tat: Spoonful tarifi! Bu tatlı neden bu kadar popüler? Katman katman lezzet

"Kaşık kaşık mutluluk" sloganıyla yola çıkan bu yeni nesil lezzet, ağır şerbetli tatlıların pabucunu dama atarken, evde sadece 15 dakikada hazırlanabilmesiyle de mutfakların başköşesine yerleşti. Peki, bir tatlı nasıl olur da bu kadar kısa sürede milyonlarca kişinin "favori lezzeti" olmayı başarır? İşte lezzet eleştirmenlerinden tam not alan Spoonful çılgınlığının perde arkası ve damaklarda iz bırakacak altın değerindeki o tarif...

Foto - Müthiş tat: Spoonful tarifi! Bu tatlı neden bu kadar popüler? Katman katman lezzet

Krema İçin: 1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 3 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday) 2 yemek kaşığı un 1 adet yumurta sarısı 1 paket krema (200 ml - piştikten sonra eklenecek) 1 paket vanilya

Foto - Müthiş tat: Spoonful tarifi! Bu tatlı neden bu kadar popüler? Katman katman lezzet

Katmanlar İçin: 1,5 paket yulaflı veya petibör bisküvi (un haline getirilmiş) 10-15 adet taze çilek veya muz Üzeri İçin (İsteğe Bağlı): Eritilmiş çikolata veya fındık kırığı

Foto - Müthiş tat: Spoonful tarifi! Bu tatlı neden bu kadar popüler? Katman katman lezzet

Muhallebiyi Hazırlayın: Süt, şeker, nişasta, un ve yumurta sarısını bir tencereye alın. Tel çırpıcıyla topak kalmayacak şekilde karıştırın. Pişirin: Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca altını kapatın ve vanilyayı ekleyip soğumaya bırakın.

Foto - Müthiş tat: Spoonful tarifi! Bu tatlı neden bu kadar popüler? Katman katman lezzet

Kremayı Bağlayın: Muhallebi ılındığında içine 1 paket sıvı kremayı ekleyin. Mikserle yüksek devirde 3-4 dakika pürüzsüz ve ipeksi bir kıvam alana kadar çırpın. Katmanları Oluşturun: Servis bardaklarının (veya kupun) tabanına 2 yemek kaşığı ufalanmış bisküvi koyun. Kenarlara ince dilimlenmiş çilekleri dizin. Üzerine hazırladığınız kremadan dökün. Tekrar bisküvi ve tekrar krema olacak şekilde katları tamamlayın.

Foto - Müthiş tat: Spoonful tarifi! Bu tatlı neden bu kadar popüler? Katman katman lezzet

Dinlendirin: Tatlıları en az 2-3 saat buzdolabında dinlendirin.

Foto - Müthiş tat: Spoonful tarifi! Bu tatlı neden bu kadar popüler? Katman katman lezzet

Tatlınızın gerçek bir "Spoonful" olması için servis yapmadan hemen önce üzerine bir kaşık dolusu eritilmiş sütlü çikolata döküp, bir adet taze nane yaprağıyla süsleyebilirsiniz.

