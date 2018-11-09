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Saraybosna'da Peygamber (sav) sevdalıları bir araya geldi

Hz. Muhammed'in (sav) doğum günü vesilesiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da geleneksel olarak düzenlenen "Selam Ya Resulallah" etkinliği coşkuyla başladı.

09 Kasım 2018 Cuma 23:37
Saraybosna'da Peygamber (sav) sevdalıları bir araya geldi

Saraybosna İslam Birliği Başimamı Kenan Music, Bosna Hersek İslam Birliği tarafından bu yıl 14. düzenlenen etkinliğin Başçarşı Camisi önündeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, etkinlik sayesinde insanlara Allah ile Hz. Muhammed'in hatırlatıldığını ve bunun yaşamlarını bir şekilde etkileyeceğini söyledi.

Music, insanın Allah'ı zikrederek şereflendirdiği her mekanın, ahirette inancına şahitlik edeceğini vurguladı. Etkinlik çerçevesinde 8 Aralık'a kadar başta Saraybosna olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde kitap tanıtımları, sergiler ve mevlit programları düzenlenecek.

Bunun yanı sıra etkinlik kapsamında 250 katılımcı hazırladıkları dini, kültürel ve sosyal programlarla Bosna Herseklilerle buluşacak.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 23:37
  1. Saraybosna
  2. Kenan Music

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  • Ozcyr54Ozcyr5447 dk önce
    Imanda ve islamda birleşsin kudursun islam dusmanlari Allah rızası için birlik olalim
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