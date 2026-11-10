Kanada'da şaşırtan olay: 25 dolara aldı içinden servet çıktı!

Kanada'da yaşayan bir kadının ikinci el mağazasından aldığı eski koltuk, yıllar sonra beklenmedik bir kazancın kapısını açtı. Yalnızca 25 dolar (Yaklaşık 1200 TL) ödediği koltuğu yaklaşık dört yıl boyunca kullanan kadın, bir gün telefonunu minderlerin arasına düşürdü. Telefonunu çıkarmak için koltuğun içine uzandığında ise kendisine ait olmayan bir kol saati buldu. İlk bakışta sıradan görünen bu keşfin değeri, yapılan incelemenin ardından ortaya çıktı.