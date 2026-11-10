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Kanada'da şaşırtan olay: 25 dolara aldı içinden servet çıktı!

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Kanada'da şaşırtan olay: 25 dolara aldı içinden servet çıktı!

Kanada'da bir kadın ikinci el mağazasından koltuk satın aldı. 25 dolar ödediği koltuğun içinden servet çıktı.

#1
Foto - Kanada'da şaşırtan olay: 25 dolara aldı içinden servet çıktı!

Kanada'da yaşayan bir kadının ikinci el mağazasından aldığı eski koltuk, yıllar sonra beklenmedik bir kazancın kapısını açtı. Yalnızca 25 dolar (Yaklaşık 1200 TL) ödediği koltuğu yaklaşık dört yıl boyunca kullanan kadın, bir gün telefonunu minderlerin arasına düşürdü. Telefonunu çıkarmak için koltuğun içine uzandığında ise kendisine ait olmayan bir kol saati buldu. İlk bakışta sıradan görünen bu keşfin değeri, yapılan incelemenin ardından ortaya çıktı.

#2
Foto - Kanada'da şaşırtan olay: 25 dolara aldı içinden servet çıktı!

TELEFONUNU ARARKEN SERVET BULDU Koltuğun içinden çıkan saatin sahibini bulmaya çalışan kadın, öncelikle koltuğu satın aldığı ikinci el mağazasıyla iletişime geçmek istedi. Ancak girişimlerinden sonuç alamadı. Bunun üzerine bulduğu saatin değerini öğrenmek için lüks ikinci el saatlerin alım satımını yapan Bob's Watches şirketine başvurdu. Uzmanların yaptığı incelemede saatin, koleksiyoncular tarafından büyük ilgi gören nadir bir Rolex modeli olduğu belirlendi.

#3
Foto - Kanada'da şaşırtan olay: 25 dolara aldı içinden servet çıktı!

1960'LI YILLARDA ÜRETİLEN NADİR MODEL ÇIKTI Times of India'nın aktardığına göre koltuktan çıkan saat, Rolex Daytona'nın 6241 referans numaralı ve "Paul Newman" olarak bilinen modeliydi. Rolex'in 1966 ile 1969 yılları arasında ürettiği Daytona 6241 modelinden 3 binden az sayıda üretildiği belirtiliyor. Sınırlı üretimi ve koleksiyon değeri nedeniyle dikkat çeken saat, kadının beklediğinin çok üzerinde bir değere sahip çıktı.

#4
Foto - Kanada'da şaşırtan olay: 25 dolara aldı içinden servet çıktı!

AÇIK ARTIRMADA 191 BİN DOLARA SATILDI Saatin gerçek değerinin anlaşılmasının ardından Bob's Watches tarafından çevrim içi bir açık artırma düzenlendi. Koleksiyoncuların ilgisini çeken Rolex, müzayedede 191 bin dolara (Yaklaşık 9 milyon 500 bin lira) alıcı buldu. Böylece yalnızca 25 dolara satın alınan ikinci el koltuktan çıkan saat, kadına beklenmedik bir kazanç sağladı. Yaklaşık dört yıl boyunca kullanılan koltuğun içinde saklı kalan değerli saat, telefonun minderlerin arasına düşmesi sayesinde bulundu.

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