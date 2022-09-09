'Şarapçı' Vedat Milor anket yaptı! Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener rezil oldu
Alkole olan bağımlılığıyla bilinen gurme Vedat Milor'un "Millet İttifakı'nın adayı olsun?" başlıklı anketi Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'i rezil etti.
'Şarapçı' Vedat Milör, 'Dahiyane bir anket' diyerek sosyal medya hesabından muhalefetin adayı konusunda dört ismi öne çıkararak soru sordu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ankette ikinci sırada yer aldı.
Vedat Milör'ün yaptığı ankette birinci çıkan isim uzak ara farkla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş, 150 bin kişinin katıldığı anketteki oyların %66.6'sını aldı. Son dönemlerde adı sıklıkla aday olarak gündeme getirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise %18.2'de kaldı.
Akşener ve İmamoğlu rezil kepaze oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ankette üçüncü sırada yer alırken İYİ Parti lideri Meral Aşener son sırada kaldı. İmamoğlu'nun oy oranı %12.6, Akşener'in oy oranı ise %2.7 oldu.