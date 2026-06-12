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Gündem Saran'ın ilanını gören dönüp bir daha baktı: Kaza yaptığı aracı 13 milyona satıyor
Gündem

Saran'ın ilanını gören dönüp bir daha baktı: Kaza yaptığı aracı 13 milyona satıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Saran'ın ilanını gören dönüp bir daha baktı: Kaza yaptığı aracı 13 milyona satıyor

Fenerbahçe'de başkanlığı Aziz Yıldırım'a devreden Sadettin Saran, yaptığı kazayla gündeme gelen aracını internette kendi adıyla satışa çıkardı. Saran 3 milyon 121 bin lira tramer kaydı oluşan arıcı için 13 milyon 250 bin lira istiyor.

21 Eylül 2025'te Fenerbahçe başkanlığına gelen ve 7 Haziran 2026'da görevi Aziz Yıldırım'a devreden Sadettin Saran, kısa bir süre önce geçirdiği trafik kazasıyla gündeme gelmişti. Saran, kazada içinde bulunduğu arabayı sarı sitede 13 milyon 250 bin lira bedelle satışa çıkardı.

Saran'ın lüks otomobilini satışa çıkardığı ilan, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Saran'ın herhangi bir aracı kurum veya galeri tercih etmeden direkt olarak kişisel hesabı üzerinden satılık ilanını açması birçok kullanıcının dikkatini çekti.

ONARIMI 3 MİLYON TUTTU

Aracın ekspertiz ve tramer raporu da çok konuşuldu. Yetkili servis bakımının ardından çıkan tramer kaydı 3 milyon 121 bin 147 TL olarak raporlandı. Aracın ön tamponu, motor kaputu, sağ ön çamurluğu ve sol ön çamurluğu olmak üzere kaportanın ön kısmının dört ana unsurunun tamamının orijinal parçalarla değiştirildiği belirtildi.

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