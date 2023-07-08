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Yerel Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü
Yerel

Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2023-07-08 09:45:00 -
Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet şarampole yuvarlandı. Saatler sonra fark edilen kaza yerinde sürücü hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet şarampole yuvarlandı. Saatler sonra fark edilen kaza yerinde sürücü hayatını kaybetti.

Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre; Sezai Deniz idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen başka bir araç sürücüsü tarafından saatler sonra farkedilen kaza yerine ekipler sevk edildi. Bölgeye giden sağlık görevlileri sürücü Deniz'in hayatını kaybettiği belirledi. Jandarmanın incelemeleri sonrası cansız beden morga kaldırıldı.

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