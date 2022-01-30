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Yerel Şarampole devrilen TIR'dan fırlayan sürücü, kaya parçasının altında kalıp hayatını kaybetti
Yerel

Şarampole devrilen TIR'dan fırlayan sürücü, kaya parçasının altında kalıp hayatını kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde, freninin boşalması sonucu şarampole devrilen TIR'dan fırlayan sürücü Vedat Doğan, kaya parçasının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 07:18:00 -
Şarampole devrilen TIR'dan fırlayan sürücü, kaya parçasının altında kalıp hayatını kaybetti

Kayseri yönüne gitmekte olan Vedat Doğan yönetimindeki 06 HC 1583 plakalı TIR, freninin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaya parçasının altında ölü bulundu

Şarampole devrilen TIR'dan fırlayan sürücü Vedat Doğan, araçtan 50 metre uzaklıkta, kaya parçasının altında hareketsiz bulundu. Ekiplerce yapılan kontrolde Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vedat Doğan'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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