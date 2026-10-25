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Gündem Şarampole devrilen otomobilde bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Gündem

Şarampole devrilen otomobilde bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

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Şarampole devrilen otomobilde bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki bir kişi yaşamını yitirirken, ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kuşluk Mahallesi yakınlarında 31 AIE 552 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Gevaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi de otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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