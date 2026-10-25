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Ankara’da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

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DHA Giriş Tarihi:

Ankara’da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#1
Foto - Ankara’da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Polatlı ilçesi Yunak Yolu Yıldızlı Cumhuriyeti mevkiinde meydana geldi.

#2
Foto - Ankara’da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Ankara’da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

#4
Foto - Ankara’da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

#5
Foto - Ankara’da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.

#6
Foto - Ankara’da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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