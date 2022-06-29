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Gündem Sarallara büyük operasyon: Çete lideri dahil 117 kişi yakalandı
Gündem

Sarallara büyük operasyon: Çete lideri dahil 117 kişi yakalandı

"Sarallar" organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda iş adamı Erdal Acar ile çete lideri İlyas Saral'ın da aralarında olduğu 117 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 10:12:00 -
Sarallara büyük operasyon: Çete lideri dahil 117 kişi yakalandı

Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, iş adamı Erdal Acar ile kamuoyunda Alaattin Saral adıyla bilinen çete lideri İlyas Saral'ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalandı.

Baskınlarda çok sayıda silah ve ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Tüm mafia, çeteler, ihale mafiası, kamu yolsuzcuları vb gibi... temizlenmeli ki Türkiye'mizi karartan örgütlenmelere karşı AK Türkiye'yi oluşturulsun.

misafir

Ben kendimi bildim bileli bu tür haberler okurum, her şehirde, her ilçede herkes bilir ki oraları terörize eden gruplar vardır. Bunu oradaki devletin görevlileri de bilir, fakat hiç kimse normal olarak bunlara karışmak istemez. Çünkü bu gruplar çok güçlüdür, vatandaş da , devlet memuru da bunlarla uğraşmak istemez. Bu tür çeteleri kanun yolu ile temizleyemezsiniz, temizleyemediz de. Buraları ancak devletin istihbaratı eli ile temizleyebilirsiniz.
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