Sarallara büyük operasyon: Çete lideri dahil 117 kişi yakalandı
"Sarallar" organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda iş adamı Erdal Acar ile çete lideri İlyas Saral'ın da aralarında olduğu 117 şüpheli yakalandı.
Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, iş adamı Erdal Acar ile kamuoyunda Alaattin Saral adıyla bilinen çete lideri İlyas Saral'ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalandı.
Baskınlarda çok sayıda silah ve ve yüklü miktarda para ele geçirildi.