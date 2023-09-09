Sarallar suç örgütüne yönelik davada tutuklu sanık kalmadı

İstanbul'da Alaattin Saral olarak tanınan İlyas Saral'ın lideri olduğu ve kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 169 sanığın yargılanmasına 4 gün boyunca İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi duruşma salonlarında devam edildi.

8 sanığa tahliye

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bekir Karçiğa, Fetullah Çağın, Hikmet Aktemur, Mehmet Gönenci, Mehmet Ulu, Nusret Irmak, Osman Akgül ve Tarık Oğur’un savunmalarının alınmış olması ve tutuklu kaldıkları süre de dikkate alınarak tahliyesine karar verdi. Heyet, 8 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uyguladı.

Öte yandan celse arasında tahliye olan İlyas Saral’ın, ayrıca Erdal Acar’ın da arasında bulunduğu adli kontrol tedbirleri devam eden sanıkların, gelinen aşamaya kadar adli kontrole uymuş olmaları da dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin ayrı ayrı kaldırılmasına karar verildi.

5 sanığın yakalama kararının devamına hükmedildi

Haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar İsmail Arer, Cem Esmer, Mustafa Fazlıoğlu, Abdullah Kazıkçı ve Sancar Saral’ın yakalama kararlarının devamına da hükmeden heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 167 kişi 'şüpheli', oyuncu Necati Şaşmaz'ın da bulunduğu 9 kişi 'mağdur', 2017'de çıkan bir çatışma sonucu öldürülen iş insanı Oktay Üzüm'ün oğlu Ahmet Yusuf Üzüm ve iş insanı Atalay Demirbaş'ın da bulunduğu 58 kişi 'müşteki', 2 kişi ise 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Örgütün İlyas Saral'ın yanı sıra şüpheliler Erdal Acar, Fatih Sarıalioğlu, Mehmet Ulu, Ali Kaplan, Mustafa Fazlıoğlu, Osman Tellioğlu ve Tamer Çağlar tarafından yönetildiğinin belirtildiği iddianamede, Saral'ın, örgüt yöneticileri ve kendisine direkt bağlı olan örgüt üyelerine verdiği talimatlarla örgütün devamlılığını sağlayarak İstanbul ve Türkiye'nin bir çok bölgesinde bulunan bazı lokal suç örgütlerini kendi çatısı altında birleştirdiği kaydedildi.

Şikayette bulunanları tehdit ettikleri anlatıldı

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin yağma ve kumar oynamak için yer sağlama suçlarını işleyerek örgüte gelir temin ettikleri, örgüt yönetici ve üyelerinin geçimlerini bu yöntemle sağladıkları ve örgütün temel amacının yasal olmayan yollarla kişilerden cebir, tehdit kullanmak suretiyle zorla maddi menfaat temin etmek olduğu anlatıldı. İddianamede, suç örgütü üyelerinin, şikayette bulunan müştekileri tehdit ederek sindirip davalarından vazgeçirmeye çalıştıkları da vurgulandı.

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Erdal Acar'ın ünlüler arasındaki anlaşmazlıklara müdahil olduğu kaydedildi

İddianamede, şüpheli Erdal Acar'ın silahlı suç örgütünün yöneticisi olduğu, başta kumarhane sektörü ve eğlence mekanlarından olmak üzere örgüte devamlılığı olan bir maddi getiri sağladığı bununla birlikte ünlüler arasındaki anlaşmazlıklara müdahil olup çözmesinden dolayı örgütün isminin her alanda duyulmasını sağladığı aktarıldı. Şüpheli Acar'ın, örgütün devamlılığını sağlamak ve gücünü göstermek için kendisine bağlı örgüt üyelerine talimatlar vererek, örgüt adına gerçekleştirilen eylemlerde örgüt üyelerini yönlendirdiği de belirtildi.

Necati Şaşmaz'ın tehdit edilmesi için Erdal Acar'a talimat verildiği kaydedildi

Hazırlanan iddianamede, iletişim tespit tutanağından örgüt lideri İlyas Saral'ın kendinden ricada bulunulması sonrası Necati Şaşmaz'ın tehdit edilmesi konusunda örgüt yöneticisi Erdal Acar'a talimat vererek konuyu çözmesini istediği, örgüt içerisinde her yöneticinin ayrı bir görevinin olduğu, şüpheli Erdal Acar'ın da medyatik insanlarla, iş adamlarıyla ve kumarhanelerle alakalı tüm işleyişi yürüttüğü kaydedildi. İddianamede, şüpheli İlyas Saral'ın 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek' ve 'nitelikli yağma' suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Erdal Acar'ın ise 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek' ve birden fazla kez 'nitelikli yağma' ve 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlarından 50 yıldan 79 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede diğer şüphelilerin de 15 yıldan 79 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.