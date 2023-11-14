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Aktüel Sarallar çetesi çökertilmişti, işte şok eden detaylar!
Aktüel

Sarallar çetesi çökertilmişti, işte şok eden detaylar!

Yeniakit Publisher
2023-11-14 20:02:00 -
Sarallar çetesi çökertilmişti, işte şok eden detaylar!

Kamuoyunda “Sarallar” olarak bilinen çıkar amaçlı suç ağına yönelik düzenlenen ve çete lideri Özgür Saral’ın da aralarında bulunduğu 24 şüphelinin yakalandığı operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Kamuoyunda “Sarallar” olarak bilinen çıkar amaçlı suç ağına yönelik düzenlenen ve çete lideri Özgür Saral’ın da aralarında bulunduğu 24 şüphelinin yakalandığı operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Suç örgütünün Esenyurt’taki sitelerde ev sahibi ve kiracıları silahla tehdit ederek yağma yaptıkları öğrenilirken, bir eğlence mekanı sahibinden de iş yerini zorla almak istedikleri ve silahlı saldırı girişiminde bulundukları iddia edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen ‘Kafes Operasyonu’ kapsamında kamuoyunda “Sarallar” olarak bilinen çıkar amaçlı suç ağına karşı bu sabah yeni bir operasyon düzenlendiğini açıklamış, baskınlarda çetenin lideri Özgür Saral’ın da aralarında bulunduğu 24 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. Suç ağının İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki sitelerde ev sahibi ve kiracıları silahla tehdit ederek yağma yaptıkları da öğrenilirken, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul ve İzmir’de düzenlenen ‘Kafes Operasyonu’ kapsamında yakalanan zanlılara yöneltilen suçlamalar arasında Esenyurt’ta bir sitenin yönetiminin ele geçirilmesi olayı yer alırken, suç örgütü üyelerinin yönetimini ele geçirdiği sitenin, 19 bloktan ve 3 bin 692 daireden oluştuğu belirtildi. Söz konusu site yönetimini kendi kontrollerinde tutan çete fertlerinin aidat bedelleri ile su, havuz, elektrik giderleri adı altında yüksek meblağlar aldıkları ileri sürüldü. Ülkede bulunan yabancı uyruklu kişilere ait daireleri başkalarına kiraladıkları iddia edilen çetenin, bu duruma karşı koyan mülk sahiplerini cebir, darp ve tehditte bulunarak sindirdikleri belirtildi.


Öte yandan söz konusu suç ağının fertlerinin 2 yıl önce Beyoğlu’da S.G.’nin işlettiği mekanı zorla almak isteyerek silahlı saldırı girişiminde bulunduğu ve işletme sahibi S.G.’nin yaşananlarla ilgili çektiği bir videoyu sosyal medyada yayınlandığı öğrenildi. Kendisini bacağından vurmaya çalışan tetikçinin silahının tutukluk yaptığını beyan eden S.G.’nin saldırganı darp ettiğini ifade ederek fotoğraf paylaştığı da ortaya çıktı. Tehdit ve saldırılara boyun eğmeyeceğini söyleyen S.G.’nin yayınladığı videodan sonra yine bacağından silahla vurularak yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Bu sabah İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin, Beyoğlu’ndaki eğlence merkezi işletmecisi S.G.’ye yönelik saldırıyla bağlantılı kişiler olduğu da iddia ediliyor.

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