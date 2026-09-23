Şara'dan İsrail'e BM kürsüsünden en sert rest! Golan Tepeleri ve çekilme çağrısı dünyayı sarstı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Suriye Devlet Başkanı Şara, İsrail'e yönelik tarihi ve sert açıklamalarda bulundu. Bölgedeki işgal politikalara karşı net bir duruş sergileyen Şara, İsrail'in derhal Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini vurguladı.
BM 81. Genel Kurulu'nda tüm dünyaya seslenen Suriye Devlet Başkanı Şara, ülkesinin toprak bütünlüğünden taviz verilmeyeceğini belirterek, "İsrail, Suriye'den geri çekilmeli. Golan Suriye topraklarında kalacak" ifadeleriyle meydan okudu. Savaşın yaralarını sararak ülkenin yeniden inşasını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydeden Şara'nın bu hamlesi, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Ayrıntılar birazdan...