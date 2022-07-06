Saraçoğlu hurma suyu kürünün faydaları nelerdir? Hurmanın faydaları, zararları, kalorisi ve vitaminleri

Hurmanın suyu

Hurma A vitamini, C vitamini, kalsiyum, potasyum açısından zengindir. Az da olsa demir minerali içermektedir. Meyvenin neredeyse % 20 lik bir kısmı liftir. Bu liflerin de çok önemli faydaları mevcuttur.

Yapısındaki A vitamini göz ve cilt sağlığı açısından çok önemlidir. A vitamini gözlerin net görmesine yardımcı olur. Aynı zamanda ciltte ten rengini düzenler ve tazelenmesine yardımcı olur. Ciltte kırışıklıkların önüne geçmeye destek olmaktadır.

Yapısındaki lifler ile de sindirim konusunda çok önemli faydaları vardır. Hurma suyu kürü ile de bu etki daha da artmaktadır. Bu lifler bağırsaklarda su alıp şişerek bağırsaktaki toksin ve zararlı mikroorganizmaların atılmasına destek olur. Serbest radikallerin uzaklaşmasında da görev alır. Aynı zamanda tokluk hissi vermektedir. Fazlalık yer kaplayan lifler kalori içermez. Bu yüzden zayıflamanıza da yardımcı olacaktır. Aynı zamanda da vücuttan ödemin atılmasına da destek olmaktadır.

Saracoglu hurma suyu kürü nasıl yapılır?

Yapımı oldukça basit ve pratiktir. Gece uyumadan önce dilimlenmiş hurmaları 1 bardak suyun içine atın ve sabaha kadar bekleyin. Değerli besin maddeleri suda çözünecektir ve bizler için de daha sindirilebilir hale gelecektir. Sabah uyandığınızda meyveler ile birlikte suyu içmeniz gerekiyor. 1 hafta kadar devam edildikten sonra bağırsak sistemi ciddi oranda rahatlayacaktır. Cildiniz güzelleşecek ve ödem şişkinliğini atmış olacaksınız.

Peki faydaları neler?

Çok fazla A vitamini içermese de kalbin sorunsuz çalışmasını sağlar, böbreklerin sağlıklı kalmasını sağlar, ciğerlerin ömrünü uzatır. K vitamini sayesinde de unutkanlığı, kanseri önler. Beta karoten sadece havuç da bulunur ama yanlıştır, hurmada da bol miktarda bulunan beta karoten sayesinde gözlere iyi gelir. Anne adayları için doğumun sorunsuz geçmesi için gerekli olan folik asit içerdiği için hamilelere de iyi gelir.

Hurmanın Sağlımıza Yararları Nelerdir?

*Hurmanın lif içermesi bağırsakların sağlık çalışmasını sağladığı için bağırsaklarda oluşabilecek kanser riskinin de önüne geçer.

*A ve K vitaminleri sayesinde göz bozulmalarını önler, kemik gelişimine katkı sağlar.

*Magnezyum sayesinde hurma enfeksiyonların oluşmasını engellemede faydalıdır.

*Kışın çok üşüyorsanız pekmez de sevmiyorsanız ısınmak için hurma tüketebilirsiniz. Güne enerjik başlamanızı sağlar ve üşümenizi önler.

*Derslerinize odaklanamıyorsanız, bazı şeyleri çabuk unutuyorsanız hafızayı güçlendiren etkisi bulunmaktadır.

*Hurmanın en büyük faydası Ramazan Ayındadır. Günde 16-17 saat aç kalmak insanı güçsüz bırakır. Hurma içerdiği yüksek vitamin-mineral sayesinde acıkmanızı önler, şekerinizi dengeler ve uzun saatlerce enerjik hissetmenizi sağlar.

*Hurmanın kabızlığı önleyen bir yönü de vardır. 2 tane orta boy hurmayı su bardağında geceden sabaha kadar dinlendirin. Aç karnına hurmaları yedikten sonra beklettiğiniz suyu da için. Kabızlığı önleyecektir.

Hurma Çekirdeği Nasıl Tüketilir ve Faydaları Nelerdir?

Hurma çekirdeği faydalı diye koca parçayı yutmaya çalışmayın. Hazır toz haline getirilmişlerini veya kendiniz ezdiklerinizi kullanabilirsiniz.

-Genelde hurma çekirdeği içeceklerinizin içine, diyet ara öğünlerinde yoğurt ile beraber yiyebilirsiniz. Günde 2 çay kaşığından fazla tüketmemeniz önerilir.

-Hurma çekirdeği boğazlarınızda oluşan gıcıklığın sökülmesine yardımcı olur. ilaç almak yerine hurma çekirdeğini balgam çıkartıcı olarak kullanabilirsiniz.

-Yemeklerden sonra şişlik hissediyorsanız sade kahvenizin içerisine 1 çay kaşığı atın ve mideniz rahatlasın.

-Mantar hastalığınız doğal yolla iyileştirmek için hurma çekirdeğinden yapılmış sabun sürebilirsiniz.

-Karaciğerinizin eskisi gibi sağlıklı olmasını istiyorsanız hurmanın çekirdeğinden faydalanabilirsiniz.

Cennet Hurması Neye İyi Gelir?

Cennet hurması da normal hurma gibi bol miktarda faydalı vitamin içerir. B1-2-3, K ve A vitaminleri ile bağışıklık sisteminizi güçlendirerek hasta olma riskinizi azaltır.

Kilo almak istiyorum diyenler cennet hurması tüketebilir. Hiçbir şey yemek istemiyorsanız 4-5 cennet hurması tüketerek iştahınızı açabilirsiniz.

Bol miktarda lif içerdiği için bağırsaklara iyi gelir.

Doktorunuz size demir eksikliği teşhisi koyduysa cennet hurması bol miktarda demir içerir.

Hurmanın Zararı Var mıdır?

Hurma aslında diyetlerde bile boy gösterir. Hurma diyeti bile vardır ama çok tüketilmemek şartı ile. Kuru hurmanın 100 gramdaki kalorisi 277 olduğunu söylemiştik. Abartı yerseniz kilo problemini yol açabilir.

Şeker hastalığınız varsa Doktorunuzun tavsiye ettiği oranda tüketin. Tatlı olduğu için fazlası şekeri yükseltebilir. Aşırı hurma seven ve tüketenlerin başlarının sürekli ağrıdığı görülmüştür. Ayrıca Dalak çok fazla çalıştığı için organı yıpratır. Diyette hurmanın zararlı olmaması için ara öğünlerde 4-5 taneden fazla tüketmemeye çalışın. Günlük maksimum 8-10 adet tüketin. Hurma diyetinde kahvaltıda ve ara öğünde olmak üzere günlük 8-10 arası tüketilmesi tavsiye edilir.