Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kamuoyunda büyük tepki çeken Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’ni (ETCEP) iptal ettiğini söylese de, rehber öğretmenlere yönelik benzer bir uygulamayı halen sürdürdüğü ortaya çıktı. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe müdürlüklerine gönderilen yazıda, ilk ve orta dereceli okullarda görev yapan rehber öğretmenlerin ‘Eğitim Ortamında Cinsiyetçilik ve Cinsel Yönelime Bağlı Zorbalık’ isimli projeye katılması istenirken, valiliğe gönderilen yazıda ise katılımcıların idari izinli sayılmaları istendi. Önceki gün Hatay Rehberlik Araştırma Merkezi’nde (RAM) gerçekleştirilen uygulamaya katılan 14 rehberlik öğretmeninin, ‘sunum’ adı altında eşcinsel propagandaya maruz kaldıkları bildirildi. Türkiye’deki sapkınların çatı kuruluşu KAOS GL ve LGBTİ’li ahlaksızların birçok projesine öncülük eden Esra Ummak isimli akademisyen tarafından verilen seminerde; erkek ve kadın arasındaki helal ilişkinin ‘ırkçılık’ olarak değerlendirildiği, eşcinsel sapkınlığın doğal olduğu, öğretmenlerin eşcinsel öğrencilerin sapkınlığını kabullenmesi gerektiği ve öğrencilerin LGBTİ’li sapkınların derneklerine yönlendirilmesi gerektiğinin söylendiği kaydedildi.

Skandal proje tepki çekti

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2023 ve 2071 hedeflerine doğru yürürken, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde devam eden projeler, kamuoyunda derin bir üzüntüye neden oluyor. 2014-2016 yılları arasında uygulanan Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesini makul bir tavır sergileyerek askıya aldığını belirten Milli Eğitim Bakanlığı’nın, benzer bir projeyi rehber öğretmenler üzerinden devam ettiriyor. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe müdürlüklerine gönderilen yazıda, ‘Eğitim Ortamında Cinsiyetçilik ve Cinsel Yönelime Bağlı Zorbalık’ isimli projeye rehber öğretmenlerin katılmaları istenirken, 31.12.2018 tarihinde valiliğe gönderilen izin yazısında ise, “07/09 Ocak 2019 tarihleri arasında Hatay RAM toplantı salonunda ekte sunulan çalışma takvimi doğrultusunda 09:00-15:00 saatleri arasında ‘Eğitim Ortamında Cinsiyetçilik ve Cinsel Yönelime Bağlı Zorbalık’ başlıklı çalışma yapılması planlanmaktadır. Söz konusu çalışmaya İlimiz Antakya ve Samandağ ilçelerinden katılacak ekli listede görev yeri ve adı soyadı yazılı öğretmenlerin belirtilen tarihler arasında izinli sayılmalarını olurlarınıza arz ederim” ifadeleri yer alıyor.

Sapkınlığı meşru gösterdi

Önceki gün Hatay’da Rehberlik Araştırma Merkezi’nde sunum sebebiyle bir araya gelen öğretmenlere ise aleni bir şekilde eşcinsel propaganda yapıldı. Sunumu gerçekleştiren Esra Ummak isimli psikolog, hem tavrı hem de sunumda kullandığı materyallerle eşcinsel sapkınlığı göklere çıkardı. Öğrencilerin eğilimleri doğrultusunda LGBTİ’li sapkın derneklere yönlendirilmesini salık veren Ummak, erkek ile kadın arasındaki helal ilişkiyi ise ‘ırkçılık’ olarak nitelendirdi. Eşcinselliğin, ahlaksızlığın normal bir şey olduğunu savunan Ummak, öğretmenlerin de bu konuya olumlu yaklaşması gerektiğini kaydetti. Öğrencilerin her türlü sorunuyla bire bir ilgilendikleri için kritik bir görev ifa eden rehber öğretmenlere yönelik yapılan eşcinsel propaganda okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin büyük tepkisini çekti.

İşte o belge

-Esra Ummak