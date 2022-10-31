Sapkınlığa geçit yok

ÇINAR DEMİR ANKARA

Ankara Sivil Toplum Platformu (ASTP) tarafından “aile yapısının korunması ve sapkınlıklarla mücadelenin önemine dikkat çekmek” amacıyla “Aile Yürüyüşü” düzenlendi. Aileyi korumak ve LGBT sapkınlığına ‘dur’ demek için harekete geçen 200’den fazla aile STK’sı Ankara’dan seslerini yükseltti. LGBT lobilerinin manevi tahribatına karşı harekete geçen STK’lar, Ankara Hacı Bayram Camii önünden Melike Hatun Camii’ne kadar yürüyerek basın açıklaması yaptılar. Müslüman aile yapısını ve toplumu bozmak üzere dayatılan LGBT sapkınlığına geçit vermeyeceklerini ilan eden aile STK’ları, “Çocuklarımızdan ellerinizi çekin! Gençlerimizden ellerinizi çekin. Ailelerimizden ellerinizi çekin” diye haykırdılar. Burada konuşan ASTP Başkanı Mustafa Kır, LGBT’nin aile yapısını yıktığını, çocuk ve gençleri milli, manevi ve ahlaki değerlerden uzaklaştırdığını söyledi.

Milli güvenlik meselesi

Bu konuda halkı ve aileleri uyarmak, devlet ve hükümet yetkililerini tedbir almaya davet etmek için bu yürüyüşü düzenlediklerini belirten Kır, şöyle devam etti: “Filmler, diziler, reklamlar, kitaplar, bilgisayar oyunları ve artık çizgi filmlerde dahi bu sapkın ideoloji, çocuklarımıza ve gençlerimize adeta enjekte ediliyor. Sapkınlıklar ağır ağır, adım adım ve çok uzun vadeli bir plan dahilinde normalleştiriliyor. Akademiyi, sanat dünyasını, spor dünyasını ve medyayı faşizan bir anlayışla yöneten küresel çetelerle karşı karşıyayız. Kendi yaklaşımları dışında en ufak bir eleştiriyi dahi nefret söylemi etiketi adı altında perdeleyerek eleştiri sahibini o dünyanın dışına atan ve bunu da özgürlük söylemlerinin arkasına sığınarak yapan bu ikiyüzlü küresel çetelerin çarpık ideolojilerine karşı net bir tavır koymak için burada toplandık. Bizler de gençlerimiz ve çocuklarımız bu küresel dayatmanın tuzaklarına düşmesinler diye tüm Türkiye’ye çağrı yapmak için buradayız. Yurtdışından milyon dolarlar aktararak sapkınlığı örgütleyenlere meydan okuyoruz!

Öğrenci bursu ararken bile, sapkın davranışları savunması şart koşulan evlatlarımızı küresel çetelerin ağlarından kurtarabilmek için çabalıyoruz. Çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin. Sapkınlık dayatması milli güvenlik meselesidir. Terör örgütlerinin elindeki evlatlarımızı geri kazanmak için ailelerle birlikte çabalayan devletimiz, bu sapkın ideolojilere kendini kaptırmış vatandaşları için de üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmek zorundadır. Sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Hıristiyan ve Yahudisi ile toplumun bütün renklerini yani insanlığı hedef alan ideolojik sapkınlık dayatmasına karşı herkesi birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Amacımız, birilerini ötekileştirmek, nefret söylemi geliştirmek, birilerinin yaşam tarzına müdahale etmek değildir. Amacımız bu sapık ve sapkınlık girdabına kapılan kardeşlerimizin elinden tutmak, onları normal hayata döndürmek, onlara devlet, millet ve sivil toplum elini uzatmaktır.”

Devlet tedbir almalı

Yürüyüşe katılan STK’lardan 28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas da, Akit’e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “İslam medeniyeti yeryüzünde ikame ettikçe insanlık başta bu tür sapkınlıklardan olmak üzere insan fıtratı ile bağdaşmayan tüm kötülüklerden arınacaktır. Yani çare İslam’dadır. Cinsiyetsizlik oluşturmaya çalışan küreselcilerin öncelikle Allah’ın kaidelerini sonrasında ise insanlığın huzurunu, barışını hedef aldıkları aşikardır. Hz. Lut’tan bugüne gelen bu sapkınlık Allah’ın dinini savunan müminler var oldukça geçmişte olduğu gibi bugün de başarılı olamayacaktır. Şunu da belirtmek isterim ki, Allah’ın kurallarına son derece bağlı olduğuna şahitlik edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu sapkınlığı yaymaya çalışan kişiler, dernekler için ağır cezalar getirmesini istiyorum. Bu isteğimin de yer bulacağına olan inancım tamdır.”