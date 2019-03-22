Sapkınları ifşa etti: Eşcinsel örgütler fuhuş mafyasıyla çalışıyor!

Çoğu zaman görmezden gelinen, halının altına süpürülen, görmezden gelinen, konuşulmayan ve kendi yakın çevresine asla kondurulmayan bir sorundur eşcinseller meselesi. Toplumun herkesimi gibi muhafazakar çevreleri de yakından ilgilendiren zor bir mesele. Uzun yıllar eşcinsel eğilimleri ile mücadele eden Ertuğrul Tulpar, kendi özelinde bu sorundan kurtulmayı başaran ender insanlardan biri. Kendisi ile aynı durumda olan insanları dernek çatısı altında biraraya getirerek insanları bu sorundan kurtulması için mücadele eden, kendisine en büyük engel olarak LGBT'yi bulmuş.

Ertuğrul Tulpar'a toplumda yok farzedilen eşcinsel bireyler için neler yapılması gerektiğini ve bu sorunu tekeline almış olan LGBT'nin eşcinsellere verdiği zararı konuştuk.



-Neden bu dernek çatısı altında biraraya geldiniz?

Hepimizin bildiği gibi cinsellikle ilgili problemleri konuşamıyoruz. Bunun doğal sonucu olarak sağlıklı çözümler geliştiremiyoruz. Belki henüz farkında değiliz ülkemizin önemli sorunlarından biri eşcinselliktir. Muhafazakar İslami çevrelerin bunu ısrarla görmezden gelmesi üzerine bir dernek çatısı altında bir araya gelerek bu meseleyi açıkça konuşmaya başladık:

"Toplumun her kesimi için çok büyük bir sorunu"

-Bu sorunun hangi boyutunu ön plana çıkarıyorsunuz?

Eşcinsel bireylerin toplumun her kesiminde bulunduğunu, muhafazakar islami ailelerde yetişen eşcinsellerin daha büyük içsel gerilim yaşadığını, erkek çocukların tecavüze uğramasının toplumda konuşulmadığını, bunu örtbas edildiğini, medyanın bunun üzerine gitmediğini, eşcinsellerin en az beşte ikisinin çocukken tecavüze uğradıktan sonra eşcinsel olduğunu, son yıllarda gençler arasındaki eşcinsel bireylerin sayısının arttığını, eşcinselliğin psikolojik temelli toplumsal bir hastalık olduğunu, eşcinselliğin tedavisinin mümkün olduğunu, söylemek için biraraya geldik

"Eşcinsellik tedavi edilebilir"

-Siz eşcinselliğin tedavi edilebileceğini düşünüyor musunuz?

Eşcinsellik uzun yıllar cinsel kimlik bozukluğu / ruhsal hastalık olarak tanımlandı. 1970'li yıllara kadar eşcinsel bireyler çeşitli medikal yöntemler ve psikoterapiyle tedavi edildi.

Zamanla siyasi kutuplaşmalar arttı. Bir grup dedi ki eşcinseller zorla tedavi edilmelidir, diğer grup hayır eşcinsellik kişisel tercihtir hastalık değildir.

"Eşcinsellik, siyasi bir kararla hastalık ve cinsel sapıklık kategorisinden çıkarıldı"

1990'lı yıllarda Dünya Sağlık Örgütü, siyasi bir kararla eşcinselliği hastalık ve cinsel sapıklık kategorisinden çıkardı.Bilim dünyası eşcinselliği tedavi etmekten vazgeçti. Eşcinsel tedavi hizmeti veren hekimler baskı altına alındı, gericilik ve bilimdışılıkla suçladılar.

"Kurtulmak isteyenlere engel olunuyor"

Geçmişte zorla tedavi edilmek istenen eşcinseller vardı, günümüzde tam tersine eşcinsel hislerden rahatsızlık duyan ve tadavi olmak isteyen "Lütfen bana yardımcı olun, eşcinsel olmak istemiyorum, beni tedavi edin" diyen bireyler zorla eşcinsel dünyanın içine gönderilmekte. Eşcinselliği sevmeleri ve bu duruma alışmaları tavsiye edilmektedir.

Biz biliyoruz ki eşcinsellik, psikolojik kökenli sosyolojik bir rahatsızlıktır. Çocukluk yıllarında yaşanan travmalar, anne baba çocuk üçgenindeki dengesizlikler eşcinselliğin sebeplerindendir.

Eşcinsel bireyler, psikolojik destek görerek, çocukluk travmalarını tedavi ettiklerinde, cinsel yönelimleri kendiliğinden değişmekte ve karşı cinse yönelim başlamaktadır.

"Topluma kazandırdığımız birçok insan var"

-Tedavisine yardımcı olduğunuz insanlar var mı?

Yüzlerce vakaya yardımcı olduk. Bir arkadaşımız 14-15 yaşlarındayken paralel yapının yurtlarında kalırken, tecavüze uğramış. Bu taciz ve tecavüzler yıllarca devam etmiş. Bize başvurduğunda yirmili yaşlarındaydı. Eşcinsel olduğunu ama bu durumdan rahatsızlık duyduğunu söyledi. Tedavi sonucunda, eski yaşantısından uzaklaştı... Şimdi evlendi, çok mutlu ve üç yaşında bir kızı var...

"İsterse 6 ayda eşcinselliği bırakabilir"

-Size ulaşan insanlara yardımcı olurken nasıl bir yöntem izliyorsunuz?

Eşcinselliğin tedavisinin mümkün olduğunu anlatıyoruz. Hayat hikayelerini dinliyoruz. Özellikle çocukluk çağında yaşadıkları sıkıntıları büyük bir dikkatle dinliyoruz. Bunları yazmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü yazmak başlı başına şifalandırıcı bir yöntem çünkü kişinin kendiyle başbaşa kalmasını ve gerçeklerle yüzleşmesini sağlıyor. Psikolojik destek alarak üç ila altı aylık tedavi süreciyle, eşcinselliği geride bırakmasını sağlıyoruz.

Siyasi olarak sapkınlık teşvik ediliyor

-LGBT gibi örgütlerin yanısıra dünya çapında faaliyet gösteren sağlık örgütleri eşcinselliğin tedavi edilmemesi gerektiğini söylüyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Siyasi bir karar.

-LGBT üyeleri ile aranızın iyi olmadığını biliyoruz. Hangi konularda ayrılıyorsunuz?

LGBT üyeleri eşcinselliğin doğuştan olduğunu kabul ediyor. Biz bunun çocukluk travmalarının sonucu oluştuğunu biliyoruz.

"Eşcinsel örgütler İslam'ı kendilerine engel olarak görüyorlar"

-LGBT yürüyüşünde açılan İslamofobik pankartlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Eşcinseller, İslam dinini kendilerine tehdit olarak görüyorlar. Öfkelerini bu şekilde kusuyorlar. Eşcinsel tedavisi hakkında yaptığım açıklamalar yüzünden seçim döneminde yüzlerce eşcinsel örgüt mensubunun saldırına uğradım. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle linçten kurtuldum.

"İslam'ı kendilerine göre yorumlayıp tahrif etmeye çalışıyorlar"

Güney Afrika'da eğitim alıyorlar. Kuran'ı kendi görüşlerine göre yorumluyorlar. Bu amaçla Kur'an tefsiri hazırladılar. Dediler ki "İslam, eşcinselliğe karşı değildir." Tehdit olarak gördükleri İslamiyet'i, kendilerine göre tefsir ederek tahrif etmeye kalkışıyorlar.

Cinsel yönden kafası karışık dindar gençlere din eğitimi adı altındaeşcinselliği teşvik edici seminerler düzenliyorlar.

"Eşcinsel dernekler fuhuş mafyasıyla işbirliği içinde"

-LGBT ve KAOS GL gibi örgütler eşcinsel eğilimli insanları topluma kazandırmak için bir çaba gösteriyor mu?

Hayır böyle faaliyetleri yok. Fuhuş mafyasıyla işbirliği halindeler. Büyük bir rant var. Eşcinselleri fuhuş mafyasının kullanmasına zemin hazırlıyorlar.

"Uluslararası eşcinsel örgütler yönlendiriyor"

-HDP ve CHP'nin bu konuya yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Uluslararası eşcinsel örgütlerin yönlendirmesiyle hareket ediyorlar. Güney Afrikalı eşcinsel imam Muhsin Hendrick'ten eğitim almış eşcinselleri milletvekili adayı olarak gösterdiler.

"Sosyal projelere ihtiyaç var"

-En büyük sorun eşcinsellerin fuhuşa sürüklenmesi. Bu konuda bir sosyal proje olarak ne yapılabilir?

Eşcinseller sanata yönlendirebilir. Çocukluk çağında yaşadıkları travmalar sonucu, ruhsal dünyalarında farklılıklar oluşmuştur. Bu yüzden sıradışı sanat yapıtları oluşturubilirler. Ve ayrıca tedavi olmuş bir eşcinsel iyi bir eş ve iyi bir baba olabilir. Bu konuda çalışabilirler. Tedavi olarak eşcinsellikten kurtulmuş bireylerin ülkemiz için çok değerli hizmetleri olacaktır. Müzik, Edebiyat, resim, mimarlık, sinema-tiyatro kısaca sanatın her alanında alanında çalışmaları yla büyük başarılar elde edeceklerdir.

Kaynak: Sabah