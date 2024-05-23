Sapkınlara fırsat verilmesin çağrısı

Buğra Kardan İstanbul

PKK ve PYD gibi terör örgütlerini fonlayan Alman Heinrich Böll Vakfı, gençleri eşcinsellik zehrini zerk etmek için de gerekli her adımı atıyor. Vakfa bağlı Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, homoları bünyesinde barındıran Kaos GL Derneği el ele vererek müşterek planlar, programlar, projeler hayata geçiriyor. Nitekim Kaos GL’nin Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliğiyle bugün 30’uncu yıl kutlaması yapacağı açıklandı. Sapkınları İstanbul’da bir araya getirecek kutlama infial uyandırdı. Kaos GL Derneği’nin Genç LGBTİ adlı oluşumu finanse ederek sapkınlığı da teşvik eden Heinrich Böll Stiftung Derneği ile güçlü bağı şaşırtmadı. Bu bağ, Batı’nın homoların en büyük hamisi olduğuna, Alman vakfının temsilciliğinin Türk aile yapısını parçalamak için de didindiğini gözler önüne serdi.

Sapkınların hepsi kapatılsın

Aile dostu dernekler ise Kaos GL ve Heinrich Böll de dahil aileyi hedef alan tüm sapkın derneklerinin kapatılmasını istedi. Yakında parlamentoya gelecek 9’uncu yargı paketinde anılan derneklere ve vakıflara etki ajanı muamelesi yapılması ve homo yapılanmalarının cezalandırılması gerektiğini vurguladılar.

akit’e konuşan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, LGBTİ derneklerinin kapatılmasının vaktinin çoktan geçtiğini dile getirerek, “Kaos GL dışarıdan fonlanan bir dernek. Bu dernek Batı’nın himayesinde. Kaos GL’nin Alman Heinrich Böll Vakfı’yla kol kola olması doğal. Çünkü iki yapılanma amaçta buluşuyor. Amaç ne? Sapkın akımlarla aileleri parçalamak, gençleri cinsiyetsizleştirmek. Toplumu ahlâksız, ailesiz, çocuksuz kılmayı hedefliyorlar. Bunların planları çok yönlü bir projeyle karşı karşıyayız. Bu derneklerce etki ajanlığı yapıldığı da unutulmamalı. Ekranlarda, sosyal ağlarda zihin altı karışıklığa yol açıldığı bilinmeli. Umarız 9’uncu yargı paketiyle bu LGBTİ müdafaası yapanlara da ağır müeyyideler getirilir” dedi.

Azgınlaşmış şeytan sürüleri

Aile Mağdur Hakları Platformu Başkanı İlhan Ergincan ise şunları söyledi: “LGBTİ bireyleri kovulmuş ve lanetlenmiş kavmin torunları, Cenab-ı Allah’ın lanetlediği ahlâksız, azgınlaşmış şeytan sürüleridir. Hak ve özgürlük adı altında her türlü ahlâksızlığı Türkiye’de normalleştirmeye çalışan Kaos GL Derneği ile türevleri aileyi dağıtmayı, eşcinsel ilişkileri meşrulaştırmayı, bunları geleceğimizin teminatı çocuklara aşılamayı amaçlıyor. Eşcinsellik bir hak ve özgürlük değil, sapkınlıktır. LGBTİ dernekleri ve destekçilerinin tüm faaliyetlerine son verilmelidir. 9’uncu yargı paketinde ‘yeni tip casusluk’ tanımlamasının yasalara eklenmesiyle Kaos GL gibi derneklerin etki ajanlığı tanımına sokulması ve yargılanıp cezalandırılmaları zorunluluktur. LGBTİ örgütleri dış güçlerin ülkemize sızdırdığı ajanlardır. Bunlar ajanlar olarak yargılanmalı ülkemizden def edilmelidir.”

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