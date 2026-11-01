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Kızıl tilki, piknikçilerin mangal sofrasına ortak oldu

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Kızıl tilki, piknikçilerin mangal sofrasına ortak oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde piknik yapan vatandaşların yanına giden bir kızıl tilki, mangal sofrasına ortak oldu. Tavuk etiyle karnını iyice doyuran tilki, bölgeden uzaklaştı!

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Foto - Kızıl tilki, piknikçilerin mangal sofrasına ortak oldu

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış'ın sarıçam ormanları, bozayı, kurt, vaşak, kızıl tilki gibi birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.

#2
Foto - Kızıl tilki, piknikçilerin mangal sofrasına ortak oldu

Komdere bölgesinde mangal yapan vatandaşların yanına kızıl tilki geldi.

#3
Foto - Kızıl tilki, piknikçilerin mangal sofrasına ortak oldu

Burada piknikçilerin tavuk eti verdiği tilki, karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.

#4
Foto - Kızıl tilki, piknikçilerin mangal sofrasına ortak oldu

Tilkiyi besleyen Ömer Ayan, davetsiz misafirlerinin karnını doyurduğunu belirterek, "Bugün piknikte tilki geldi, soframıza ortak oldu bugünkü nasibini yiyor. Daha önce mahallede yine tilkilere bakıyorduk, burada da geldi bizi buldu" diye konuştu.

#5
Foto - Kızıl tilki, piknikçilerin mangal sofrasına ortak oldu

Piknikçilerden Şenay Vanlı da her zaman yaban hayvanlarını beslediklerini ifade etti.

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